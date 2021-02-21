Akciğerde Leke Nedir? Akciğer Lekesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Akciğer lekesinin en tehlikeli olduğu durum ise mantar yahut kanser gibi sağlık sorunlarının belirtisi olarak da ortaya çıkabilir olmasıdır.

Akciğerde Leke Nedir?

Akciğerde leke sağlık sorunun ortaya çıkmasının altında pek çok nedenden olabilmektedir. Gözle görülebilir bir sağlık sorunu çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla üst solumun yolu vasıtasıyla insan vücuduna giren ve akciğerlere yerleşen mikroplar sebebiyle ortaya çıkar.

Akciğerde leke sağlık probleminin en tehlikeli olduğu durum ise mantar yahut kanser gibi rahatsızlıkların belirtisi de olabilmesi özelliği taşımasıdır. Yaygın olarak görülen bu sağlık probleminin tanısı için öncelikle röntgen ve tomografi çekiminin yapılmasına ihtiyaç duyulur.

Uzman doktor akciğerde leke sorununu bu süreçten sonra tespit ettiğinde detaylı tetkikler neticesinde bu durumun ciddi olup olmadığına dair araştırma gerçekleştirir.

Akciğer Lekesi Neden Olur?

Akciğer lekesinin ortaya çıkmasının en yaygın sebeplerinden biri üst solunum enfeksiyonları olmaktadır. Akciğerde oluşan bu enfeksiyon virüsleri, akciğer zarında iltihaplanmaya neden olur.

Zatürre ve bronşit gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olan hastalıkların virüsleri ise akciğerde lekelenmeye yol açarlar.

Kanserli olan hücrelerin akciğer zarında birleşerek tümör oluşturması durumu da akciğer lekelenmesi sağlık probleminin en tehlikeli boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ise çoğunlukla aşırı kafein tüketeni, sigara tüketen ve aynı zamanda da bağışıklık sistemi çok zayıf olan kişilerde görülmektedir.

Akciğer Lekesinin Belirtileri Nelerdir?

İnsan vücudunda ortaya çıkan her sağlık sorununda olduğu gibi akciğer lekesi hastalığının ortaya çıkması neticesinde de bazı belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Akciğer lekesi hastalığının olabileceği konusunda şüphe yaratan önemli belirtilerin varlığı söz konusudur. Bu belirtiler aşağıda liste halinde verilmiş durumdadır. Bunlar;

- Gece vakti başlayan ve hiç kesilmeyen öksürme hali,

- Yutkunma esnasında zorlanma durumunun olması,

- Nefes alıp verme esnasında çıkan hırıltı sesi,

- Tükürükte kan olduğunun görülmesi,

- İştahsızlık ve sebepsiz kilo kaybı,

- Boyunun alt bölümünde şişlik oluşması,

- Bir türlü geçmek bilmeyen grip ve boğaz ağrısı sorunun olması,

- Vücut hareketlerinde kısıtlanma durumunun ortaya çıkması,

- Ortaya çıkan kas yorgunluğu ve hareket esnasında güçlük yaşama durumu,