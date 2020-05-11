Akciğerlerin Görevi Nedir? Vücutta Akciğer Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

İnsan anatomisine bakıldığı zaman akciğer oldukça önemli bir görev üstleniyor. Özellikle temel solunum organı olarak oksijen ihtiyacını karşılama noktasında vazgeçilmez organların başında gelmektedir. Bu sebepten dolayı sağlıklı bir vücutta aynı şekilde akciğerin de korunması adına ele alınacak önlemler çok önemlidir.



Akciğerlerin Görevi Nedir?



Akciğerin temel görevi havada yer alan oksijeni almak ve vücutta kullanmak suretiyle daha sonra bunu karbondioksit şeklinde vücuttan atmaktır. Bu doğrultuda vücut her nefes alışta oksijen ile dolar. Akciğerlerin damarlarından geçen oksijen buna paralel olarak kana karışır. Kan dolaşımı ile beraber akciğerde bulunan hava keseciklerine ulaşır ve bu noktadan dışarı atılır. Vücut dokularında gerçekleşen bir nevi kimyasal reaksiyon ile oluşmuş karbondioksit, bu işlem neticesinde oluşmuş atık bir üründür.



Özellikle oksijenin damarlar yoluyla kan üzerinden sağlıklı şekilde ulaşabilmesi için, akciğerin aynı biçimde sağlıklı olması çok önemlidir. O yüzden akciğere zarar verecek bir takım zararlı etkenlerden uzak durmak çok önemlidir. Bunun başında sigara ile beraber farklı zararlı etmenler gelmektedir. Böylece damar tıkanıklığı yaşanmadan oksijen sağlıklı şekilde akciğere dolar ve karbondioksit olarak dışarı verilir.



Vücutta Akciğer Nerede Bulunur ve Özellikleri Nelerdir?



Akciğerler göğüs boşluğunun sağ tarafında ve sol tarafında yer alan en önemli organlardan biridir. Oksijenin akciğer aracılığıyla dolaşmasına ve karbondioksit atılması konusunda en önemli görevi üstlenir. Her iki akciğerin dış yüzeyinde zar bulunur. Özellikle göğüs boşluğunda organın rahat hareket etmesi noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Zarın kaygan bir yapıda olması bu olana çok daha etkin ve güçlü hale getiriyor.



Kan dolaşımı insan vücudu için önemli bir sistemdir. Bu dolaşım içerisinde ise oksijen mutlaka yer almalıdır. Özellikle akciğer ile kalp arasındaki bağlantı sayesinde kalbin kirli kana gitmesi engellenir. Akciğer üzerinden kirli kan uzaklaştırılır ve vücudun sağlıklı şekilde kan dolaşımı üzerinden oksijen transferi sağlanır.