Akik Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Çarpıcı bir estetiğe sahip olan akik taşının, üç alt çakranın sıcak kazanını ifade ettiği söylenmektedir. Kişilerin hayat enerjilerinin arttırılmasını sağladığı bilinen Akik taşının, güçlü yaratıcı içgüdüleri ve cinsel arzuları arttırdığı söylenmektedir. Akik taşı çantalarda ve takılarda mücevher olarak kullanıldığında kişilere özgüven ve güven vereceği söylenmektedir.



Akik Taşının Özellikleri



Akik kuvars taşlar grubuna aittir. Yemen taşı ve ölümsüz taş olarak da adlandırılmaktadır. Akik taşı ilk kez neolitik çağda keşfedilmiştir. Tarih boyunca birçok millet tarafından da şifa getirdiğine inanılmış ve bu amaçla kullanılmıştır. Akik taşı eski zamanlardan günümüze kadar değerini ve varlığını korumuştur. Görünüm olarak da oldukça ilgi çekici olan akik taşı, birbirine paralel bir şekilde uzanmış renkli çizgilerden oluşmaktadır.

● Bedeni güçlendirir.

● Kişileri ruhsal anlamda korur.

● Cilt hastalıklarına iyi gelir.

● Strese karşı korur.

● İfade güçlüğü yaşayan kişilere iyi gelir.

● Ağrıları dindirir.

● Kullanan kişileri tehlikeye karşı korur.

● Metabolizmayı hızlandırır.

● Tansiyonu düzenleyici özelliği vardır.

● İnsana mutluluk etkisi verir.

● Korkaklığa iyi gelir.

● Nazara karşı korur.

● Anne ve bebek koruyucu özelliği vardır.

● Damarları koruyucu bir özelliği vardır.

● Karabasana ve uykusuzluğa iyi gelir.

● Akıl ve mantık gücünü geliştirir.

● Diş ve kemik yapısının güçlendirilmesini sağlar.

● Kişilerin çevreleri ile uyumunu artırır.

● Kişileri olumsuzluklara karşı korur.

● Kişilerin sosyalleşmelerine faydası olduğu bilinmektedir.



Akik Taşı Hangi Alanlarda Kullanılır?



Akik taşını Müslümanlar, nazardan korunmak amacıyla kullanmıştır. Eski medeniyetlerden biri olan Babiller, akik taşının kötü enerjileri yok ettiğine inanmışlardır ve bu sebeple kullanmışlardır. Persler, Çinliler ve Mısırlılar akik taşından, doğal afetlerden korunma, bereketin artması ve hastalıklardan korunma amacı ile faydalanmışlardır.



Akik taşının faydalarından psikoloji ve sağlık üzerine olumlu etkileri günümüzde de tartışılmaktadır. Uzmanlara göre akik taşının, kişileri olumsuz olan düşüncelerden uzaklaştırıp pozitif düşüncelere teşvik ettiği söylenmektedir.