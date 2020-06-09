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09.06.2020 - 02:29 |

Akik Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Akik Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Oluşum süreci ve görünümleriyle tamamen doğal bir yapıda olan akik taşları halk arasında ''Ölümsüz Taş' adıyla da biliniyor. Doğada birçok farklı renkte bulunabilen bu özel taşlarda en sık rastlanan renklerin başında koyu kırmızı ve kahve tonları yer almaktadır. Bunun dışında siyah, beyaz, yeşil ve turuncu gibi farklı renkli versiyonlarına da rastlamak mümkündür. Akik taşının faydaları ve özellikleri nelerdir, sizin için derledik.

Akik Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Akik Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Günümüzde kolye, yüzük ve küpe gibi takıların üretim ve süslemelerinde akik taşı sıklıkla kullanılıyor. Aksesuarların çok daha canlı görünmesini sağlayan bu özel taşların insan sağlığına birçok açıdan fayda sağlamaktadır.

Akik Taşı Nedir?

Yemen Taşı adıyla da bilinen akik taşları doğada birçok renk çeşidi bulunan doğal taşlardır. Günümüzde takı, aksesuar ve dekorasyon başta olmak üzere birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Akik Taşı Nasıl Oluşur?

Bu özel taşlar yeraltı magmalarında tamamen doğal süreçlerin sonunda oluşmaktadır. Magmanın sıkışması ve yapıların yüzeyinde kalıntı bırakması akik taşlarının oluşum sürecini başlatır. Daha sonrasında hem magma tabakasının hem de yüzeylerin soğuması ile birlikte birçok farklı renkte akik taşı kendiliğinden oluşur.

Akik Taşının Özellikleri Nelerdir?

Kuvars taş grubuna ait olan akik taşları tamamen doğal süreçlerden geçerek oluşmaktadır. Tek renkli olan versiyonları dışında 'yosunlu' bir görünüme sahip olduğu için bu isimle anılan çeşitleri de mevcuttur. Genellikle saydam ve yarı saydam olan bu taşlar her daim parlak ve canlı bir görünüme sahiptir. Kolye ve yüzük dışında akik taşları ile süslenmiş tespihler de başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede satışa çıkarılmaktadır. Son derece estetik bir görünüme sahip olan bu özel taşlar aynı zamanda oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle çeşitli takıların içerisinde ya da tek başına uzun yıllar boyunca kullanılabilir.

Akik Taşının Anlamı

Bundan 10 yıl önce kadar akik taşları özellikle İslam coğrafyasındaki ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in akik taşından yapılmış bir yüzük taktığı sahih hadis ve sünnet kaynaklarında rivayet edilmektedir. Aynı zamanda akik taşının şifalı olduğuna dair birçok hadis de günümüze kadar gelmiştir. Ancak akik taşları günümüzde sadece İslam toprakları için değil Avrupa ülkeleri için de anlam ve önlem taşıyor. Son yıllarda özellikle yüzük ve kolye gibi takılarda akik taşlarının kullanımı gözle görülür oranda artmıştır.

Akik Taşının Faydaları Nelerdir?

Öncelikli olarak bilinmesi gereken yegane konu sadece gerçek akik taşlarının belli başlı oranlarda fayda sağladığıdır. Piyasada çok bulunan sahte akik taşlarının aksesuar olarak kullanımı dışında sağladığı herhangi bir fayda mevcut değildir. Bir 'aurası' olan bu özel taşların kişilerin ruh dünyasına doğrudan olumlu olarak etki eder. Günümüzde insanların sıklıkla mücadele ettiği kaygı ve stres gibi faktörlere karşı da koruma sağlar. Akik taşlarındaki enerji kişilerin olaylara çok daha pozitif yaklaşmasını sağlar. Düzeli olarak yanında taşındığı takdirde kişileri türlü belalardan koruduğuna da inanılıyor.

Akik taşlarının aynı zamanda fiziksel olarak da insan sağlığına çeşitli faydalar sunduğu öne sürülüyor. Kronik olarak baş ve mide ağrısı çeken kişilerin bu yöndeki şikayetlerini azaltır. Sivilce, akne, siyah nokta gibi çeşitli cilt problemlerine sahip kişilerin çok daha pürüzsüz bir cilde sahip olmasını sağlar. Kemik ağrısı çeken kişilere de akik taşından yapılma takılardan kullanmaları öneriliyor.

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