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09.09.2020 - 16:45 |

Akita Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Akita İnu Cinsi Hakkında Bilgiler

Akita köpek cinsinin ismi Japonya’nın Akita bölgesinden gelmektedir. Bu ırkın ismi hem Akita hem de Akita Inu olarak geçmektedir. 1600’lü yıllara kadar uzanan bu ırk, Japonya’da özel olarak yetiştirilen köpeklerden biridir. Oldukça güçlü bir yapıya sahip olan bu köpekler, son derece zeki bir ırktır. Sizler için Akita köpeği hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.

Akita Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Akita İnu Cinsi Hakkında Bilgiler
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1920 yıllarına dünyada yaygınlaşan bu ırk, ABD’ye gitmesi ile beraber tüm dünyaya tanıtıldı.

 Akita Köpek Özellikleri Nelerdir?

 Akita köpek cinsleri oldukça iyi yüzmektedir, son derece sakin olan bu köpekler oldukça zekidir. Cesur, atik ve mantıklı yaklaşımları sayesinde bu köpekler koruma köpeği olarak da eğitilmektedir. Birçoğu resmi alanlarda da aktif olarak görev almaktadır. Akita köpek cinsi diğer köpeklerle pek fazla yakın değildir ve diğer cinslerle serbest bırakmak yanlış bir tercih olabilir. Özellikle çocuklarla oldukça iyi anlaşan Akita köpek cinsi sevecen ve uyumludur. Yabancı kişilere karşı ciddi olan bu köpekler, farklı insanların kendine yaklaşmasına fazla izin vermemektedir. Aşırı bir şekilde havlamayan bu ırk, uzun yürüyüş ve koşuları sevmektedir.

 Japonya’da oldukça çok sevilen bu köpekler, ailelerin evlerini korumak için tercih ettiği köpek cinslerinden biridir. İnatçı yapısı yüzünden, yavruyken eğitimlerinin ciddi ve sıkı olması gerekmektedir. Yemek konusunda oldukça inatçı olan bu köpekler, bazen yemek yerken hırçın olabilmektedir. Yavruyken doğru bir eğitimin verilmesi durumunda, bu köpekler yemek yerken uysal olabilirler. Oldukça sıkılgan olan bu köpeklerin mutlaka bir itaat altında yetiştirilmesi gerekmektedir. Akitalar, yetiştirildiği aileye karşı oldukça bağlıdır ve sürekli aile içerisinde vakit geçirmek istemektedir. Oldukça tiz bir ses tonuna sahip olan bu köpekler, fazla havlamaz.

 Akita Fiziksel Özellikleri

 Akita köpeklerinin dişleri ortalama 54 ile 64 santimdir. Ortalama kilo ağırlıkları ise 34 ile 50 kilo arasında değişmektedir. Erkek Akita köpeklerinde 71 santim ile 59 kilograma kadar boyutlar değişiklik gösterebilmektedir.

 Akita Karakter Özellikleri 

 Akita köpek cinsi, diğer cins köpeklere karşı fazla sevecen değildir bununla beraber bazen diğer köpeklere karşı fazla saldırgan olabilmektedir. Bu köpek cinsleri başka köpeklerle beslenmemelidir. Karakter olarak son derece sevecen olan bu köpekler, aynı zamanda da kişilerle uyum içerisinde anlaşmaktadır.

 Özellikle küçüklükten beri iyi bir eğitim verilmesi durumunda son derece sosyal ve sempatik bir karaktere sahip olabilirler. Bu köpek cinsine uygun bir eğitim verilmemesi durumunda, bu cinsler kolay bir şekilde sosyal hayata adapte olamazlar. Özellikle kötü tavır görmeleri durumunda, bu cinsler agresif bir ruh haline girebilir. Bu cinsler diğer türde ki evcil hayvanlara karşı da agresif olabilirler. Özellikle köpek eğitimine dair bilgisi olmayan kişilerin bu köpekleri eğitmesi oldukça zor olacaktır. Son derece güçlü olan bu köpeklerin, hisleri de bir o kadar kuvvetlidir.

 Akita Cinsinin Bakımı 

 Akita cinsi, insanlarla vakit geçirmeye bayılmaktadır. Özellikle mutlu bir şekilde Akita bakmak istiyorsanız bu cins köpeklerle sık bir şekilde vakit geçirmeniz gerekmektedir. Sürekli sahibinden ilgi bekleyen bu köpekler, günde 20 dakika yürüyerek bütün tuvalet ihtiyaçlarını kolay bir şekilde giderebilirler. Açık hava içerisinde bulunmaktan hoşlanan bu cinsler, kapalı alanlarda bakmaya pek elverişli değildir. Akita ırkları oldukça fazla tüy dökmektedir, bunun için sürekli olarak bu köpekleri traş edebilirsiniz.

 Yavru Akita İnu Cinsi Hakkında Bilgiler

 Akita İnu cinsi köpekler, dünyaca ünlü ve oldukça beğenilen Japon kökenli bir köpektir. Özellikle Japon tarihinin en önemli köpeklerinden biri olan Akita İnu köpek cinsi 1800’lü yıllardan beri bilinmektedir. Özel olarak çıkarılmış olan bu cins, Japon köpekleri arasında bulunan en büyük ırklardan biridir. Görünüşü bakımından oldukça güzel olan bu köpekler, özellikle avcılar tarafından yavruyken yetiştirilmeye başlanmaktadır.

 

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