Akne Vulgaris Nedir, Neden Olur? Akne Vulgaris (Sivilce) Nasıl Geçer?



Akne, vücudun farklı bölgelerinde görülebilir. Ergenlik döneminde ilk kez tanışılan bu sorun bir ömür boyu bile devam edebilir. Akne, tıpta akne vulgaris olarak adlandırılır. Genç, yetişkin ya da kadın erkek ayırt etmeksizin herkesin şikayet ettiği bu sorunu daha yakından tanıyalım.



Akne Vulgaris Nedir, Neden Olur?



Akne vulgaris, ciltte ve yüzde aşırı yağlanma ve iltihaplı sivilceler ile seyreden kronik bir cilt hastalığıdır. Akne vulgaris, sırtta, göğüs ve yüzde görülen sivilce ve siyah nokta şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Akne vulgaris ilk kez ergenlikte görülür. Yani 12- 18 yaş grubunda farklı seviyelerdeki akneler görülür. Genellikle kız çocuklarında daha yaygındır. Fakat erkek ergenlerde de ortaya çıkar. Hafif seyreden akne vulgaris tedavi edilmeden kendiliğinden geçebilir.



Akne vulgarisin çeşitli nedenleri olabilir. Yaşam biçimi, beslenme alışkanlıkları akne vulgaris üzerinde belirleyicidir. İşlenmiş gıdalar, aşırı şeker tüketimi ve hazır gıdalar sivilce oluşumunu arttıran faktörlerdir. Stres, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk bile akne sebepleri arasında yer alır.Hijyene yeterince dikkat edilmemesi bile sebep teşkil eder.



Akne tedavisinde geç kalınmasının birçok sakıncası vardır. Bunlardan birisi de aknenin iz bırakmasıdır. İzi kalan aknenin de ayrıca peeling ya da radyofrekans yöntemleri ile tedavi edilmesi gerekebilir. Ancak orta şiddette ya da daha şiddetli seyreden akneler mutlaka hekim kontrolünde uygun metotlarla tedavi edilmelidir.



Akne Vulgaris ( Sivilce ) Nasıl Geçer?



Akne vulgaris basit ve geçiştirilecek bir olay değildir. Kişi kendi başına uzman önerisi dışında asla ilaç ya da kozmetik kullanmamalıdır. Akne vulgaris şiddetine göre kategorize edilir. Dermatolog kişiye özel tedavi yöntemini saptayacaktır. Başlıca tedavi yollarını şöyle sıralamak mümkündür:

● Kişi akne tedavisine alınırken aknenin şiddeti, tutulum bölgeleri, hastanın yaşı gibi faktörlere bakılır.

● Akne vulgarisin birinci derecesi diye tabir edilen ve kendini siyah noktalar ve hafif sivilceler biçiminde gösteren şeklinde krem veya jel ile tedavi uygulanır.

● Aşırı ilerlemiş ve dördüncü derece akne vulgaris hastasına artık dışarıdan uygulanacak tedavi yeterli gelmeyecektir. Dermatologlar bu hastalara takviye olarak ağızdan A vitamini, salisilik asit ve antibiyotik ilaveleri yapmaktadırlar.

● Akne vulgarisin şiddetli formunda bilhassa hasta kan testleri ile de sürekli takip edilir. Bu tedaviler karbon lazer, iğneli radofrekanslar ile de desteklenebilir.

● Hastanın bu süreçte ve sonrasında hijyene azami derecede dikkat etmesi tavsiye edilir.