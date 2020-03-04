Akrilik Nedir, Özellikleri Nelerdir? Akrilik Nerelerde Kullanılır?

Akrilik, yüksek kaliteli ve dayanıklı kaplamalar veya resimler yapmak için kullanılan sentetik bir reçine ve yumuşak bir alkalin polimer maddedir. Bu madde uygulama alanlarına göre sınıflandırılmıştır.

Mükemmel özellikleri, plastik ve inşaat malzemelerinde kullanılabilen solvent bazlı veya su bazlı kaplamalar gibi korozyon önleme maddelerinde bir bileşen ve bez olarak kullanılabilir. Bu madde aynı zamanda işleme ve otomotiv endüstrilerinde de kullanılır.

Akrilik Nedir?

Akrilik reçineden yapılmış kaplamaların veya boyaların yapışması neticesinde çapraz bir bağlantı sistemi ile gerçekleştirilir. Çapraz bağlanma, esterler, alkoller, amino asitler ve diğer kaplama hidrokarbonları gibi katkı maddeleri kullanılarak geliştirilir. Şeffaf, parlak görünüm ve renk kararlılığı, nispeten iyi hava, kimyasal, ısı ve solvent direnci, uygulanabilir ve esnek, üstün fiziksel sertlik ve iyi yapışma, ortam sıcaklığında hızlı kuruyan ve pigment dağılabilirliği gibi özelliklere sahiptir.

Akrilik reçine, çözelti veya süspansiyon polimerizasyonu yoluyla su bazlı akrilik polimerlerden yapılır; dolayısıyla kullanım sırasında sıvı veya katı olabilir. Hidrokarbonların dağılımını ve emisyonlarını en aza indirmek için geliştirilmiştir; böylece uçucu organik içeriğin azalması sağlanır. Akrilik reçineyi çapraz bağlamak için kullanılan bileşenler, kaplama amaçları için kullanılan korozyon önleme maddesinin özelliklerini belirler.

Akrilik Özellikleri Nelerdir?

Mükemmel optik netlik ve şeffaflık sağlayan akrilik sıcaklık değişimlerine karşı son derece dayanıklıdır.

Sıradan camların darbe direncinin 17 katına kadar dayanabilen bu madde, cam ağırlığının yarısı kadar bir kütleye sahiptir ve hassas işleme için ideal bir malzemedir. Birçok farklı kimyasala karşı oldukça dayanıklı olan akrilik mükemmel optik netlik ve şeffaflık sağlar. Akrilik plastik son derece şeffaftır, mükemmel ışık geçirgenliği özellikleri sunar ve cama benzer mükemmel optik netlik sağlar. Beyaz ışığın yüzde 92'sini iletebilir.

Akrilik Nerelerde Kullanılır?

Akrilik levhalar sıradan camın darbe direncinin 17 katına kadar dayanıklıdır ve şok veya darbe yoluyla bileşen kırılmasına karşı çok iyi direnç gösterir. Aynı zamanda cam ağırlığının yarısıdır ve hassas bileşenlerin işlenmesi için idealdir. Akriliğin sıcaklık toleransı, yiyecek ve içecek analiz ve test cihazlarının üretiminde ideal bir malzemedir.

Akrilik plastik, sıcaklık değişimlerine karşı oldukça dayanıklıdır, bu da tıbbi manifoldların ve mikroakışkan cihazların üretiminde kullanım için idealdir ve tamamen ısıtılmış işlemden geçirilebilir ve difüzyonla bağlanabilir. Bu nedenle tıbbi manifoldların ve mikro akışkan cihazların üretiminde kullanım için idealdir.