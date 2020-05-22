Akşam saatlerinde yeniay var

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısında, 16:35’e kadar Ay Boğa burcunda kalıyor. Bu saatlerde büyük bir hareketlilik beklemeyelim. Hatta bizi test eden ve daha kararlı olmamızı gerektiren şartlar var. Bugün fiziksel açıdan bizi zorlayan koşullarla karşılaşabiliriz. Özellikle günün ilk yarısında pek çok şey yavaş ilerliyor olabilir. Ancak akşam saatlerinde daha fazla sorumluluk ve uzun vadede yapabileceğimiz işlere odaklanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün düşüncelerimizde net olmak zor. Çok sayıda değişken var. Kimi zaman kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Konuşmalarda, görüşmelerde kaygan ve kararsız bir zemin söz konusu. Ancak yeniay ile birlikte, daha gerçekçi düşünmek zor olmayacak. Yeniay bir dizi ani durum ve adapte olmamızı gerektiren hızlı değişiklikler getirecek. Ancak bizi kurban durumuna götürebilecek riskli işlere de girmemeye bakalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Su Bugün duygusal açıdan son derece kritik bir gün olabilir. Kişisel gücümüzü iyi kullanmak yönünde hareket etmeliyiz. Değişime uyum sağlamak gerekiyor. Güçlü duygular nedeni ile pek akılcı davranamayabiliriz.