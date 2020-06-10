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10.06.2020 - 22:42 |

Akuamarin (Aquamarine) Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Akuamarin Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Özellikle sağlık açısından önemli bir maden olarak öne çıkan Akuamarin taşı, insanın ruhunu dinlendiren ve stresi azaltan bir yapıya sahiptir. Son yıllarda şifalı yönleri ile öne çıkan değerli taşlar arasında bulunuyor. Aynı zamanda farklı süs eşyalar ve takı amaçlı da değerlendirilmektedir. Peki, akuamarin (aquamarine) taşı nedir, nasıl oluşur? Akuamarin taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte detaylar.

Akuamarin (Aquamarine) Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Akuamarin Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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İri kristal parçalar halinde dünyanın farklı yerlerinde çıkarılan Aquamarine taşı, ismi ile deniz suyu anlamını taşımaktadır. İşlenmiş hali ile kullanılmasının yanı sıra doğal yapısının oluşturduğu güzel görüntü nedeniyle, işlenmeden de süs eşyası olarak değerlendirilmektedir. Şeffaf yapısı ve özelliği ile elmasa benzediğini de söylemek mümkün. Daha çok Rusya'da çıkarılan bir taş olması ile beraber, orijinal yapısını anlayabilmek için dikkatli bir inceleme yapılması gerekmektedir.

Akuamarin (Aquamarine) Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Akuamarin taşı özellikle mücevher yapımında çok sık değerlendirilir. Aynı zamanda akik taşı ve Ametist taşında olduğu gibi insan sağlığına fayda getirecek birçok şifası bulunmaktadır. Beril taşının silikat hali olarak öne çıkan bu değerli taş, iri kristaller şeklinde yeryüzünden çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda içeriğindeki birleşimlerin sıcaklık soğukluk ile sürekli etkileşim halinde olması üzerinden kristalize şekilde oluştuğunu söylemek mümkün. Bazı kimyasal ve fiziksel aksiyonlar neticesinde milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş ve yeryüzünün değişik tabakalarında yerini almış madenlerden biridir.

Bu değerli maden aynı zamanda cesaret taşı olarak da bilinmektedir. Vücut sisteminin her yerine ayrı ayrı sunduğu şifa nedeniyle son dönemlerde çok fazla ilgi çekmeye başladı. Bu faydalarından yararlanmak için kişinin ya takı olarak kullanması ya da yanında taşıması gerekmektedir.

Akuamarin Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Doğal ve faydalı özellikleri ile Aquamarine taşı aynı zamanda gök zümrüdü ismi üzerinden de bilinmektedir. Ayrıca yeşil renk ve açık mavi tonları üzerinde bulunduğu için sakinlik getiren ve stresi azaltan taş olarak da bilinmektedir. Günümüzde hala birçok kahin geleceği görmek amaçlı bu taşı değerlendirmektedir. O yüzden kahin taşı olarak da bilinir. Görsel açıdan eşsiz güzelliğinden faydalanmak için Aqua Marine taşı mücevher olarak ele alınır. Özellikle o muhteşem mavi rengini ulaşabilmesi amaçlı, 400 derecede ısıtılır.

Böylesi birçok özelliğinin yanı sıra alternatif tıp konusunda şifa amaçlı çok önemli bir madendir. İnsan vücudunun birçok farklı yeri için önemli katkıları olduğunu dile getirmek mümkün.

- Hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıklar için iyi gelir.
- İnsan düşünce yapısının duru ve berrak olması için kullanılır.
- Hafızanın güçlenmesine katkı sağlar.
- Sindirim sistemini güçlendirir ve daha etkili çalışmasına imkan verir.
- Bronşit ve astım gibi rahatsızlıkların şikayetlerini azaltır.
- Cesaret ve özgüveni arttırıcı bir etkiye sahiptir.
- Günün getirdiği birçok zorlu koşullara karşı stresi azaltıcı bir özelliği bulunur.
- Somut açıdan birçok farklı hastalığa karşı iyi gelir.
- Konsantrasyonu güçlendirir ve içgüdüleri arttırır.
- Depresyon ya da anksiyete gibi sorunlara karşı etkili bir yardımcı taş çeşididir.

Sağladığı bu özellikler ile beraber başta mücevher ve değişik takılar olmak üzere, aynı zamanda birçok süs eşyası üzerinden de değerlendirebilirsiniz.

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