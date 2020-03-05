Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Alanin Aminotransferaz (Sgpt) Nedir? Sgpt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
05.03.2020 - 03:09 |

Alanin Aminotransferaz (Sgpt) Nedir? Sgpt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

SGPT yani ALT "alanin aminotransferaz" demektir. Pek çok sağlık sorununun habercisi olma niteliği barındıran Alt testinde karaciğerin olumsuz durumlarını gözlemlemek gayesiyle yapılır. Sizin için alanin aminotransferaz (SGPT) nedir? SGPT kaç olmalı? Yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri detaylarıyla derledik.

Alanin Aminotransferaz (Sgpt) Nedir? Sgpt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

SGPT diğer bir ifadeyle ALT temel olarak karaciğerde bulunmaktadır. Ayrıca az da olsa kalpte, kan dolaşımında, böbreklerde ve pankreasta görülmektedir. Hücre içerisinde yüksek miktarda bulunan SGPT yani ALT, kanda az düzeyde bulunmaktadır.

Alanin Aminotransferaz (SGPT) Nedir?

Hücrenin herhangi bir sebepten ötürü hasara uğraması durumunda yahut bütünlüğünün bozulması halinde hücre içerisinde mevcut olan bu enzim kana geçer. Bunun neticesinde de kandaki seviyelerin yükselmesine sebebiyet verir. Bu nedenden ötürü hücre hasarını dolaylı olarak ortaya koyar. SGPT yani ALT değerleri genellikle karaciğer hasarı söz konusu olduğu durumlarda devreye girer. Ayrıca ciddi derecede böbrek yahut kalp hastalıklarında da gündeme gelir.

Ancak SGPT yani ALT değerlerinde karaciğerde olduğu kadar önemli bir durum söz konusu olmaz. Bundan dolayı genellikle karaciğer hasarlarının tespiti için bu değerler dikkate alınır. SGPT diğer ifadeyle ALT değerleri genellikle düşük seviyelerdedir. Fakat karaciğerde herhangi bir sorunun meydana gelmesi durumunda bu değer yükselerek kendini belli eder. Böbreklerle alakalı sağlık sorunlarında da ALT değerlerinin yükseldiği görülür.

SGPT Kaç Olmalı?

SGPT değeri ile alakalı olarak her laboratuvarın kendi birim aralıkları farklıdır. Buna ek olarak SGPT yani normal ALT değerleri kadınlarda ve erkeklerde ayrı olarak değerlendirilir. SGPT yani ALT enziminin kanda mevcut olması gerekli olan normal değerleri şöyledir;

- SGPT değeri kadınlar için: 10 – 40 U / L

- Erkekler için: 10 – 35 U / L

- Çocuklar için: Yetişkinlerin 2 katı

Yaşlılar için ise: Erişkin durumdaki bireylere göre biraz daha yüksektir.

SGPT değerinin gerekenden 10 – 20 fazla olması karaciğerde ciddi bir hasarın söz konusu olduğu anlamına gelir. Böyle bir durumda olan kişiye ise bir an önce tedaviye başlanması önerilir. Herhangi bir sağlık sorununun, kazanın veya kullanılan ilacın karaciğere verdiği hasar SGPT yani ALT seviyesi ile ölçülür.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

SGPT değerlerinin yüksek çıkma nedenleri şunlardır;

- Siroz hastalığı
- Alkol tüketimi
- Kurşun zehirlenmesi durumunun söz konusu olması
- Susuz kalma
- Nöbet geçirme durumu söz konusu olması
- Hepatit hastalığının söz konusu olması
- Diyabet hastalığı
- Karaciğer dokusunun ölmesi
- Karaciğerde kan akışı olmaması
- Karaciğer kanserinin söz konusu olması
- Zehirlenmenin söz konusu olması
- Karaciğer şişmesi olması
- Ağır idmanlar neticesinde oluşan kas hasarı
- Kullanılan bazı ilaçların yan etkisi
- Pankreasta iltihap olması
- Çölyak hastalığı olması
- Vücutta yüksek oranda demir birikmesinin söz konusu olduğu durumlar

Yapılan kan testi neticesinde SGPT değerlerinin normal değerlere yakın olması kişinin sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir. Fakat SGPT değerlerinin normalden yüksek olmasının sorun olması kadar düşük olması da büyük bir sorunun olduğuna işaret etmektedir. SGPT değerlerinin düşük düzeyde olması böbrek yetmezliği, üre yüksekliği ve vitamin eksikliği gibi önemli sorunlara işaret edebilmektedir.

    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Gün içinde ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan fakat sizi duygusal olarak rahatsız eden olaylar gündeminize gelebilir. Kendi içinize yönelebilirsiniz. Bireyselliğiniz ön plana çıkabilir. Öğleden sonra işlerinizde tamamlanması gereken ertelediğiniz konulara ilgilenebilirsiniz.  Akışta kalın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hayatınızda önem verdiğiniz konularda en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Gün içindeki hareketlilik sizi biraz yorabilir. Yakın çevrenizde olan olaylara kayıtsız kalamayacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler önem kazabilir. Bazı konularda kısıtlandığınız hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde yavaşlama yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Gelecek yönünde yeni planlamalar yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizdeki aksilikler keyfinizi kaçırabilir. Kişisel becerinizle işlerinizi yoluna koyabileceksiniz. Çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içindeki sıkışıklıklardan olumsuz etkilenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda sorumlu olduğunuz işlerde yavaşlamalar meydana gelebilir. Bazı işlerinizi ertelemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Yeni planlamalar için uygun zamanlar değil.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün bilemediğiniz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizde sorumluluklarınız artabilir. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde işlerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Duygusal anlamda yaralandığınız konular gündeme taşınabilir. Kendi iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çaba göstereceğiniz zamanlar var. İlerleyen zamanlarda planlama hatalarından kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İşlerinizi toparlamak için destek alabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Başarı için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. İlişkileriniz önem kazanabilir. Hırslı bir gündesiniz fakat öğleden sonra işlerinizde yavaşlamalar meydana gelebilir. Planlarınızdaki değişiklikler sorumlu olduğunuz konularda aksamalar meydana getirebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yeni konular dikkatinizi çekebilir. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda özgür olmak isteyebilirsiniz. Bir yandan kısıtlandığınızı da hissedeceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde zirvede kalmak için çok mücadele etmeniz gerekebilir. Gelecek yönünde yaptığınız planlarda iptaller meydana gelebilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün size kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Mali konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Ortaklı işlerinizde daha fazla mücadele gerektiren durumlar sizi endişelendirebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İlerleyen saatlerde işlerinizi ve kafanızı toparlamak için boş vaktiniz olacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Geleceğinizle ilgili konularda eşiniz ile birlikte hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. İkili ilişkilerinizde tepkilerinize özen göstermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde hırslı davranabilirsiniz. Bazı konuları da ötelemeniz gerekebilir. Rutin işlerinizi tamamlamanız için uygun bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızla ilgili konular bugün gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Bazı konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İşlerinizde yavaşlamalar söz konusu olabilir. Eskide kalmış tamamlanmamış işlerinizi bitirmeniz için uygun bir gün olabilir. Çalışma arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Duygusal yaralanmalar söz konusu olabilir. Kendinizi dizginlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda kolayca risk alabileceksiniz. Bugün değişen planlarınız size zor anlar yaşatabilir. İşlerinizde aksamlar meydana gelebilir. Sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Begüm Kılıç
    Begüm KılıçBuğulu havaya rağmen...
    Diyetisyen Olcay Barış
    Diyetisyen Olcay BarışProtein ve kilo kontrolü
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerYeni gençleşme teknolojisi: Happy aging face
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluSıcak bir kalbe sahip olmanın en kısa yolu
    Dermatolog Dr. Neslihan Dolar
    Dermatolog Dr. Neslihan DolarSivilceyle ilgili doğru bilinen yanlışlar
    Ortodontist Dr Yasin Akgül
    Ortodontist Dr Yasin AkgülFlorun faydaları
    Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen
    Prof. Dr. Ozan Seymen SezenCilt yenilemede dermapen
    Ayşegül Karahan Ertuğrul
    Ayşegül Karahan ErtuğrulEn iyi haline götüren yolculuk
    Doç. Dr. Cem ARITÜRK
    Doç. Dr. Cem ARITÜRKSürdürülebilir beslenme
    Bükre İkizer
    Bükre İkizerÖzel dikim mi? Hazır mı?
    En Çok İzlenen Videolar
    Yükselen Balık Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Balık Burcu Mart 2020 Yorumu
    Yükselen Kova Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Kova Burcu Mart 2020 Yorumu
    Yükselen Oğlak Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Oğlak Burcu Mart 2020 Yorumu
    Yükselen Yay Burcu Mart 2020 YorumuYükselen Yay Burcu Mart 2020 Yorumu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Albumin Nedir? Albumin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Albumin Nedir? Albumin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Alanin Aminotransferaz (Sgpt) Nedir? Sgpt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Alanin Aminotransferaz (Sgpt) Nedir? Sgpt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

    Venüs güçleniyor

    Venüs güçleniyor

    Akrilik Nedir, Özellikleri Nelerdir? Akrilik Nerelerde Kullanılır?

    Akrilik Nedir, Özellikleri Nelerdir? Akrilik Nerelerde Kullanılır?

    Sıradaki Haber