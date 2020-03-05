Alanin Aminotransferaz (Sgpt) Nedir? Sgpt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

SGPT diğer bir ifadeyle ALT temel olarak karaciğerde bulunmaktadır. Ayrıca az da olsa kalpte, kan dolaşımında, böbreklerde ve pankreasta görülmektedir. Hücre içerisinde yüksek miktarda bulunan SGPT yani ALT, kanda az düzeyde bulunmaktadır.



Alanin Aminotransferaz (SGPT) Nedir?



Hücrenin herhangi bir sebepten ötürü hasara uğraması durumunda yahut bütünlüğünün bozulması halinde hücre içerisinde mevcut olan bu enzim kana geçer. Bunun neticesinde de kandaki seviyelerin yükselmesine sebebiyet verir. Bu nedenden ötürü hücre hasarını dolaylı olarak ortaya koyar. SGPT yani ALT değerleri genellikle karaciğer hasarı söz konusu olduğu durumlarda devreye girer. Ayrıca ciddi derecede böbrek yahut kalp hastalıklarında da gündeme gelir.



Ancak SGPT yani ALT değerlerinde karaciğerde olduğu kadar önemli bir durum söz konusu olmaz. Bundan dolayı genellikle karaciğer hasarlarının tespiti için bu değerler dikkate alınır. SGPT diğer ifadeyle ALT değerleri genellikle düşük seviyelerdedir. Fakat karaciğerde herhangi bir sorunun meydana gelmesi durumunda bu değer yükselerek kendini belli eder. Böbreklerle alakalı sağlık sorunlarında da ALT değerlerinin yükseldiği görülür.



SGPT Kaç Olmalı?

SGPT değeri ile alakalı olarak her laboratuvarın kendi birim aralıkları farklıdır. Buna ek olarak SGPT yani normal ALT değerleri kadınlarda ve erkeklerde ayrı olarak değerlendirilir. SGPT yani ALT enziminin kanda mevcut olması gerekli olan normal değerleri şöyledir;



- SGPT değeri kadınlar için: 10 – 40 U / L



- Erkekler için: 10 – 35 U / L

- Çocuklar için: Yetişkinlerin 2 katı

Yaşlılar için ise: Erişkin durumdaki bireylere göre biraz daha yüksektir.



SGPT değerinin gerekenden 10 – 20 fazla olması karaciğerde ciddi bir hasarın söz konusu olduğu anlamına gelir. Böyle bir durumda olan kişiye ise bir an önce tedaviye başlanması önerilir. Herhangi bir sağlık sorununun, kazanın veya kullanılan ilacın karaciğere verdiği hasar SGPT yani ALT seviyesi ile ölçülür.



Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

SGPT değerlerinin yüksek çıkma nedenleri şunlardır;

- Siroz hastalığı

- Alkol tüketimi

- Kurşun zehirlenmesi durumunun söz konusu olması

- Susuz kalma

- Nöbet geçirme durumu söz konusu olması

- Hepatit hastalığının söz konusu olması

- Diyabet hastalığı

- Karaciğer dokusunun ölmesi

- Karaciğerde kan akışı olmaması

- Karaciğer kanserinin söz konusu olması

- Zehirlenmenin söz konusu olması

- Karaciğer şişmesi olması

- Ağır idmanlar neticesinde oluşan kas hasarı

- Kullanılan bazı ilaçların yan etkisi

- Pankreasta iltihap olması

- Çölyak hastalığı olması

- Vücutta yüksek oranda demir birikmesinin söz konusu olduğu durumlar



Yapılan kan testi neticesinde SGPT değerlerinin normal değerlere yakın olması kişinin sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir. Fakat SGPT değerlerinin normalden yüksek olmasının sorun olması kadar düşük olması da büyük bir sorunun olduğuna işaret etmektedir. SGPT değerlerinin düşük düzeyde olması böbrek yetmezliği, üre yüksekliği ve vitamin eksikliği gibi önemli sorunlara işaret edebilmektedir.