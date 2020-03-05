Albumin Nedir? Albumin Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Albümin vücuttaki proteinin tamamının %60’ını oluşturmaktadır. Karaciğer tarafından salgılanan Albümin vücuttaki dokuları beslen ve vücuda iyonları taşır. Kan tahlillerinde albümin değeri ile karşılaşılır. Kan değerinde albüminin yüksek olması veya düşük olması hangi nedenler ile gerçekleşir? Albümin ile ilgili merak edilen her şey yazımızda bulunuyor.

Albümin Nedir?



Albümin karaciğer tarafından günlük olarak yaklaşık 12 ila 14 gr kadar üretilmektedir. Kanda ile sıvılar ve doku arasında denge oluşturan albümin bunun yanında kanda bulunan bazı molekülleri hücrelere taşır. Dar olan damarlardan ve hücre zarından büyük yapıda olan proteinler geçemezler. Albümin onkotik basınç sağlar ve bu dar alandan büyük yapıdaki moleküller ve proteinlerin geçişini sağlar.



Albüminin sağladığı bu basınç damar yatağındaki sıvı birikiminin ve dolayısı ile ödem oluşma riskinin önlenmesini sağlarken tansiyonun yükselmesini de önler. Bunun yanında albümin suda çözünmesi zor olan yağ asitlerinin, B6 vitaminin, tiroid hormonlarının ve kullanılan ilaçların kan ile taşınmasını sağlar. Vücut için tehlike oluşan maddeleri de tutar.



Albüminin Kandaki Normal Değerleri Nelerdir?



Kanın plazma kısmında en çok bulunan protein albümindir. Albümin ölçüm testleri idrar ve kandan olmak üzere iki farklı yöntem ile ölçülebilir. Yetişkin bir bireyin kanındaki albümin değerinin normal aralığı 3,4 ila 5,4 g/dl’dir. Yetişin bir bireyin idrarındaki albüminin normal değer aralığı ise 0 ila 8 mg/dl’dir.

Albümin Düşüklüğü Nedir?



Bir laboratuvar testinde albüminin normal değer aralıklarının altında bir değere sahip olması albümin düşüklüğü olarak adlandırılmaktadır. Albümin düşüklüğünde kişinin vücudunda ödem meydana getirir. Albüminin yetersiz seviyede olması karaciğerde yeterli seviyede albümin üretilmemesi, albümin yıkımı ve büyük oranda albümin yıkımı gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Hepatit, siroz, gibi karaciğer hastalıkları ve aşırı alkol tüketimi de karaciğerde yeteri kadar albüminin sentezlenememesine neden

olur.



Albümin Yüksekliği Nedir?



Nadiren görülen bir durum olmakla birlikte albüminin normal değer aralığının üzerinde bir değerde bulunmasına albümin yüksekliği denilir. Albümin yüksekliği genel olarak sıvı eksikliği nedeniyle ortaya çıkar. İdrar söktürücü ilaç kullanımı, şeker hastalığı, aşırı terleme, ishal ve kan yolu ile albümin alımı gibi nedenler ile oluşabilir.



Şeker hastalığı albümin seviyesinde hem düşmeye hem de yükselmeye neden olabilmektedir. Bu da şeker hastalığının vücutta fazla sıvı atılımına yol açması ile böbreklerde protein kaçaklarına yol açması ile gerçekleşir.