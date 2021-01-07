Alerjik astıma ne iyi gelir? Alerjik astım ve bronşiti hafifletecek öneriler nelerdir?

Alerjik astım hastalığının net bir tedavisi yoktur. Ancak semptomların hafifletilmesi için bazı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Astım hastalığının kesin olarak nedeni bilinmese de pek çok faktör astım hastalığını tetikleyebilir.



Alerjik astım neden kaynaklanır?



Alerjik astımın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte alerjik astıma en çok neden olan faktörler, soğuk hava, polen, sigara, küf, toz, hayvan tüyü, reflü, stres, ilaçlar vb. etkenlerdir. Alerjik bir reaksiyon ile ortaya çıkan astım hastalığı, yaşam kalitesini düşürerek nefes almayı zorlaştırır. Hayatı zorlaştıran bu hastalığın semptomlarını hafifletmek ve sıkıntılarını azaltmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir.



Alerjik astıma ne iyi gelir?



Alerjik astımın en çok görülen semptomları, göğüs sıkışması, nefes darlığı, göğüs ağrısı, hırıltı, öksürük atakları ve ıslık sesidir. Astımın semptomlarını hafifletecek çeşitli doğal yöntemler vardır. Bu yöntemler, semptomların azalmasını ve hayat kalitesinin artmasını sağlar. Alerjik astımın tedavisinde kullanılabilecek doğal yöntemler şu şekildedir;

Karanfil: 5-6 adet karanfil bir su bardağı su ile birlikte kaynatılarak süzülür ve bardağa alınır. Bardağa bir kaşık bal eklenerek tüketilir.

Zencefil: Zencefil bitkisinin insan sağlığı için çok önemli faydaları vardır. Astım tedavisinde de sıkça zencefil suyu kullanılır. Zencefil suyu çıkarılarak nar suyu ile karıştırılıp bal ile birlikte tüketilir. Bu karışımı ayda iki ya da üç defa tüketerek alerjik astım semptomlarını azaltabilirsiniz.

İncir: Geceden suda bekletilen birkaç kuru inciri sabah aç karnına tüketerek astımın semptomlarını azaltabilirsiniz.

Kahve: Kahvenin içinde bulunan kafein, astım ataklarını düzenleyerek kontrol altına alır. Zaten astım ilaçlarının ana içeriğinde de genellikle kafein bulunur.

Astımı rahatlatmak için ne kullanılması gerekir?



Astımın etkilerini rahatlatmak için çeşitli uçucu yağları kullanabilirsiniz. Bu yağlar, semptomların etkisinin gerileyip hastalığın rahatlamasında sıkça kullanılıyor. Alerjik astım tedavisinde en çok tercih edilen uçucu yağlar ise,

Karanfil yağı

Okaliptus Yağı

Lavanta Yağı

Alerjik astım ve bronşiti hafifletecek öneriler nelerdir?



Alerjik astımı tetikleyen pek çok çevresel faktör bulunuyor. Bu faktörlerden bazıları, sigara dumanı, sis, polen, toz, hayvan tüyü ve soğuk havadır. Bu tür faktörlerden olabildiğince uzak kalarak gece yatarken astımı rahatlatmaya yardımcı olan lavanta yağından yastığınıza iki ya da üç damla damlatarak hem gece daha rahat bir uykuya dalabilir hem de alerjik astımın semptomlarını hafifletme imkanı da bulabilirsiniz. Aynı zamanda okaliptus yağı ve karanfil yağı da astımın etkilerini azalttığı için yatacağınız odaya bu yağlardan bir su dolu kabın içine birkaç damla damlatarak daha rahat uyuma şansı elde edebilirsiniz.