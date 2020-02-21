Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Alışverişin geçmişten bugüne yolculuğu Galataport İstanbul’da konuşuldu
21.02.2020 - 11:24 |

Alışverişin geçmişten bugüne yolculuğu Galataport İstanbul’da konuşuldu

İstanbul’un tarihi semtlerinden Karaköy’ü yeniden ticaretin kalbinin attığı bir merkeze dönüştürecek olan Galataport İstanbul, “Port Talks” serisinin üçüncüsüne ev sahipliği yaptı.

Alışverişin geçmişten bugüne yolculuğu Galataport İstanbul’da konuşuldu

Karaköy sahil şeridini 200 yıl sonra halkın erişimine açıp turizmden kültür-sanata kadar yaşamın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, çok özel bir etkinliğe sahne oldu. Galataport İstanbul’un Karaköy’deki Tanıtım Ofisi’nde gerçekleşen “Port Talks” serisinin üçüncüsünde, her biri kendi alanında uzman davetliler ve basın mensupları “Gelenekselden moderne alışveriş kültürü”nü masaya yatırdı. Ev sahipliğini Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas ve Proje Geliştirme, Pazarlama ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak’ın üstlendiği etkinlikte, dünden bugüne değişen alışveriş alışkanlıkları, moda ve tasarım gibi konu başlıkları ile birlikte ele alındı.

Port Talks’a katılanlar arasında, Doğuş Perakende Genel Müdürü İlhan Sipahi, modacı Atıl Kutoğlu, marka ve sanat danışmanı Yonca Ebüzziya, Les Benjamins markasının yaratıcıları Bünyamin Aydın ve Lamia Aydın, Bey Karaköy’ün kurucularından Nil Ertürk, Lug Von Siga markasının yaratıcısı Gül Ağış ile modacı Gül Hürgel gibi moda ve tasarım dünyasından davetliler vardı.

Alışverişin kalbi “deneyim” olacak

Yemekli sohbette, dijitalleşmeyle birlikte alışveriş kültürünün büyük ölçüde değiştiği ve önümüzdeki dönemde bu değişimin devam edeceği konuşuldu. Galataport İstanbul’un, geleneksel ve modernin birleştiği bir adres olacağına işaret eden davetliler, yakın gelecekte alışverişte deneyimin ön planda olacağını, insanların dokunarak, hissederek, iletişim kurarak alışverişi bir deneyime çevirebilmesinin önemini vurguladı.

İstanbul’un tarihi açıdan en özel noktasında, şehrin enerjisiyle oluşan bir proje olan Galataport’un, mahalle dokusunda ve sokak konseptindeki planlamasıyla ziyaretçilerine bu deneyimi sunacağının ve bölgeye büyük değer katacağının da altı çizildi.

İstanbul’da yepyeni bir destinasyon

Galataport İstanbul, 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1.2 km’ye sahip sahil şeridini kapsayan, dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasında yer alıyor. Galataport ile şehrin tarihi limanı bir yandan dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve yeni bir destinasyona dönüşürken bir yandan da yaklaşık 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan bu sahil şeridi erişime açılacak. Şimdiden dünyadaki benzer projeler için bir ilham kaynağı haline gelen proje, dünyada ilk kez hayata geçirilen ve özel bir kapak sistemi ile yerin altında kurgulanan terminale ev sahipliği yapacak. Tarihi liman ise İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı olacak.

Her zevke hitap eden marka yelpazesi

Galataport İstanbul’da yaklaşık 250 adet perakende ve yeme-içme noktası planlanıyor. Alışveriş ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52.000 metrekare, kiralanabilir ofis alanı ise 43.000 metrekare. Bu 52.000 metrekarelik alanda yer alacak ulusal ve uluslararası markalar, temelinde deneyim olan bir konseptle ziyaretçilere hizmet verecek. Proje içerisinde ayrılan ve standardın iki katı olan %35’lik yeme-içme oranı ise Galataport İstanbul’u şehrin yeni gastronomi merkezi konumuna taşıyor.

The Hongkong and Shanghai Hotels Limited (HSH)’e ait olan ve dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda bulunan Peninsula Hotels markası da 2021’den itibaren Galataport İstanbul’da hizmet verecek. HSH aynı zamanda %50 oranında yatırımcı olarak girdiği Peninsula İstanbul oteli ile ülke turizmine büyük katkı sağlayacak. Tarihi yarımadanın tam karşısında yer alacak otelin 177 odası olacak.

İlk gemi 5 Nisan’da yanaşıyor

2020’de açılacak Galataport İstanbul limanına ilk gemi 5 Nisan’da yanaşacak. Bu yıl içinde yaklaşık 70 sefer ile 75.000, 2021’de ise 200’e yakın sefer ile 350.000 yolcu bekleniyor. Proje tamamlandıktan sonra da yılda mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun İstanbul’u ziyaret edeceği öngörülüyor. Galataport İstanbul, 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerindeki iş temponuz ilerleyen zamanlarda azalabilir. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla daha fazla iletişim de olmak keyfinizi yerine getirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Erken saatlerde kendinizi öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için üzerinde çalıştığınız konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi keyifli hissedeceğiniz bir zamandasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akışta kalacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi krize sokabilecek olaylara yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zamanla içindesiniz. Bu durumu kullanarak sıkıntılı durumları çok rahat çözebileceksiniz. Gün içinde beklentilerinizin yüksek olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Çalışma hayatınızdaki işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda bugün yoğunluk olabilir. Sizden daha fazla sorumluluk almanız istenebilir. Beklentide olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte planlayacağınız işler daha kolay akabilir. Bugün çok daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz.  Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Sevdiklerinizle programlar yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak daha kolay olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konulara biraz daha önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular gündeminize gelebilir. İletişimde olduğunuz kişilerden farklı yorumlar alabilirsiniz. Hayattan beklentilerinizi kendi iç sesinizin yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Bazı konularda karar vermeniz gerekebilir. Yeni konuları ele alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren işler içinde olabilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkileneceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde çok daha iletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler yaşanabilir. Sosyal konularla ve arkadaşlarınızın hayatıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi zor duruma düşürmesine izin vermemelisiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Beklentide olduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız konular yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak keyfinizi yerine getirebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtReflüde erken tedavi şart
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaŞefkate ihtiyacım var…
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımHamilelikte meyve tüketimi
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluLazer ile hemoroid cerrahisi
Dr. Rıdvan Üney
Dr. Rıdvan ÜneyKadınlarda cinsel korkular
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda AtabayGözlük alırken dikkat edilmesi gerekenler
Pınar Karahan
Pınar KarahanTasarımın şampiyonu: YER
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluNLP & Zihin Dili Programlaması
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBoşanmada mehir alacağı
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakSosyal fobi ve çekingenlik
En Çok İzlenen Videolar
Constance Leyla ile 5 dakikada gece makyajıConstance Leyla ile 5 dakikada gece makyajı
3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta
Peri Tozu | Botoks uygulamasıPeri Tozu | Botoks uygulaması
Saç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlerSaç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İshale ne iyi gelir, ne keser? İshale iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte "karın ağrısı ve ishal nasıl geçer" sorusunun en hızlı yanıtı...

İshale ne iyi gelir, ne keser? İshale iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte "karın ağrısı ve ishal nasıl geçer" sorusunun en hızlı yanıtı...

Milano Moda Haftası: Moschino'nun futuristik Marie Antoinette yorumu

Milano Moda Haftası: Moschino'nun futuristik Marie Antoinette yorumu

Alışverişin geçmişten bugüne yolculuğu Galataport İstanbul’da konuşuldu

Alışverişin geçmişten bugüne yolculuğu Galataport İstanbul’da konuşuldu

Sabahları aç karna ballı ılık su içmenin faydaları

Sabahları aç karna ballı ılık su içmenin faydaları

Sıradaki Haber