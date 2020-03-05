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05.03.2020 - 04:21 |

Alkalen Fosfataz Nedir? Alkalen Fosfataz Bebeklerde Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Hayati bir önemi olan ve karaciğerde üretimi gerçekleşen bir enzim olan alkalen fosfataz yani ALP ile ilgili tüm merak edilenler ile ilgili detaylar yazımızda yer alıyor. ALP düşüklüğü ve ALP yüksekliği ne anlama gelir gibi soruların yanıtını hazırladık.

Alkalen Fosfataz Nedir? Alkalen Fosfataz Bebeklerde Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

ALP hücre zarında yer alan bir enzim olarak bazı faktörler ile birlikte düşebilmekte ya da yükselebilmektedir.

ALP (Alkalen Fosfataz) Nedir?

İnsanın tüm vücut dokularında yer alan doğal proteindir. Sağlıklı bir yetişkinin vücudundaki ALP’ ninyarısı kemikten diğer yarısı da karaciğerden meydana gelmektedir. ALP sağlıklı bir bireyde başta karaciğerinde olmak üzere; böbreklerinde, bağırsaklarında ve kemiklerinde sentezlenmektedir. Fakat hamile olan bir kadında plasentada ALP sentezi yapılmaktadır. ALP vücutta bulunan proteinlerin parçalanmalarını sağlar.

ALP Normal Değerleri

ALP’ nin bir yetişkinde bulunması gereken normal değeri 25 ila 100 U/L iken çocuklarda bulunması gereken normal değer aralığı ise 350 ve 350 U/L’ den daha düşüktür.

ALP Bebeklerde Kaç Olmalıdır?

Prematüre doğan bebeklerde ALP 105 ila 500 U/L arasındadır.
0 – 7 günlük olan bebeklerde ALP 95 ila 380 U/L aralığındadır.
7 gün – 30 günlük olan bebeklerde ALP 100 ila 360 U/L arasındadır.
2 ve 3 aylık bebeklerde ALP 115 ila 460 U/L arasındadır.
4 ve 6 aylık bebeklerde ALP 110 ila350 U/L arasındadır.
7 ve 12 aylık bebeklerde ALP 95 ila 350 U/L arasındadır.
1 ve 3 yaş aralığındaki bebeklerde ise ALP 90 ila 350 U/L arasındadır.

ALP Yüksekliği Ne Demektir?

ALP değerinin normal referans aralıklarından daha yüksek bir değerde bulunmasına ALP yüksekliği denilmektedir. Karaciğer, bağırsaklar, böbrek kemikler ve hamile olan kadınlarda plasentada sentezlenen ALP değerinde meydana gelen yükselme sentezlendiği organların birinde bir problem olduğu anlamına gelebilmektedir. ALP yüksekliği nedenleri şöyle sıralanabilir:

- Tütün ve sigara kullanmak
- Kalp krizi
- Raşitizm, kemik kanseri, kemik kırıkları, kemik metastazı
- Hamilelik
- Hepatit gibi karaciğer hastalıkları
- Aşırı kullanılan doğum kontrol hapları
- Aşırı alkol kullanımı
- Tiroid bezi hastalıkları
- Kanser çeşitleri
- Eklem, bağırsak, sindirim sistemi gibi birçok bölgede oluşan iltihaplanmalar

ALP Düşüklüğü Ne Demektir?

ALP’ nin normal referans aralığından daha düşük değere sahip olması ALP düşüklüğü olarak adlandırılmaktadır. ALP değerinin düşük olması çok fazla sorun teşkil etmemektedir.

ALP düşüklüğünün nedenleri şöyle sıralanabilir:

- Yetersiz beslenme
- Tiroid hormonunun yetersiz olması
- Düşük fosfat değeri
- Çok miktarda alınan B ve D vitaminleri
- Çölyak hastalığı
- Magnezyum, Çinko ve B12 eksiklikleri
- Kansızlık
- Menopoz döneminde alınan östrojen tedavisi
- Pernisiyöz anemi

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