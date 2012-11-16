Alkol bebeğin zekasını etkiliyor

PLoS ONE isimli dergide yayınlanan araştırmada uzmanlar, vücudu alkolü yavaş sindiren kadınlarda bebeklerinin beyinlerinde gelişim problemi yaşanabileceğini belirtti.



Oxford Üniversitesi’nde epidemiyolog olan Ron Gray LiveScience’a yaptığı açıklamalarda, alkol kullanımı sonucunda fetüste gelişim sorunları görülebileceğine değiniyor. Bazı kadınlar daha büyük risk altındayken bazılarında etki daha sınırlı olabiliyor. Ancak kimin ne kadar etkileneceği bilinemiyor.



Yapılan araştırmalar akşam yemeğinde tüketilen bir kadeh kırmızı şarabın bile bebeklerde dikkat eksikliği ve düşük IQ ile ilişkilendirilebileceğini gösteriyor. Bazı hamilelerde ise alkolün hiçbir etkiye sahip olmadığı gözlemleniyor.



Bebeğin zeka seviyesini elbette sadece alkol etkilemiyor. Yaşanan stres, beslenme, kişilik, yaşanılan çevre ve ilişkiler, genetik yatkınlıklar gibi pek çok faktör bebeğin gelişimini etkiliyor.



Gray ve ekibi alkolün etkilerini diğer faktörlerden soyutlamak için vücutta alkolü işleyen genleri inceledi. Alkolü kan dolaşımından daha yavaş atan kişilerin bebekleri daha fazla alkole maruz kalıyor. Bu sebeple bebeğin beyninde etkisi daha fazla görülüyor.



Ekip, gen metabolizması yavaş olan binlerce kadını inceledi. Bu kadınların bir bölümü hamilelik boyunca hiç alkol kullanmazken bir bölümü haftada 3 kadeh şaraba eşdeğer alkol tüketiyordu.



8 yıl sonra 4.167 çocuğun IQ’ları ölçüldü.



Alkolün yavaş bir şekilde işlenmesine neden olan dört gene sahip çocukların IQ testlerinde 3.5 puan daha az aldığı kaydedildi.



Teoride çok az alkol kullanan kadınların bebeklerinde sorun yaşanmayabileceği mümkün. Ancak doktorlar yine de hamilelik süresince alkolden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.



Gray, kimin bu genlere sahip olup kimlerin olmadığının gerçek hayatta analiz edilemeyeceğini belirtiyor. Bu nedenle alkolden uzak durmanın daha mantıklı olduğunu vurguluyor.