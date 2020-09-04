Almira İsminin Anlamı Nedir? Almira Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

2020 yılının isim istatistiklerine bakıldığında Türkiye'de ilk adı Almira olan 3340 gibi yaşıyor. ''Türkiye'de En Çok Konulan Kız İsimleri'' listesinde ise 800. sırada yer almaktadır. Almira, orijinal bir kelime olup en beğenilen kız isimlerinden biridir. Kulağa hoş gelen bir tınısı vardır. Günümüzde Almira ismi en çok İstanbul ve İzmir gibi metropollerde tercih ediliyor.



Almira Ne Demek?



1. Almira İsminin Sözlük Anlamı:



Anlamı en çok merak edilen isimlerin başında Almira geliyor. Almira sözcüğünün birçok kelime gibi birden çok anlamı vardır. Ay tutulması esnasında ayın etrafında gözlemlenen kızıllığa Almira denir. Göktürklerde ''Almura'' olarak geçer ve aynı anlama gelir. Tarihi bazı kaynaklarda ay tutulmasını tanımlamak için de bu kelime kullanılmıştır .



2- Almira İsminin Diğer Anlamları:



Özellikle 16. ve 17. yüzyılda Almira kelimesi, ''Kırmızı, kırmızımsı ve kızıl'' kelimelerinin yerine kullanılmıştır.



3- Almira İsminin Özellikleri:



Almira ismi tek bir kelimeden oluşmaktadır. Ancak bazı sözlüklerde Al ve Mira kelimelerinin birleşmesi sonucu oluştuğu yazılıdır. Mira kelimesinin anlamlarından biri ''Ay, Ay ile ilgili'' olandır. Al ise kırmızı demektir. Bu iki kelime birleştiğinde, Almira kelimesi ''Kırmızı Ay'' anlamına gelir.



Almira İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



En çok merak edilen konulardan biri Almira isminin Kuran'ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda bu ismin Kuran'ın herhangi bir suresinde geçmediği tespit edilmiştir. İslam alimlerine yöneltilen bir diğer soru ise ''Almira ismi caiz mi'' sorusudur. Ortak görüşe göre kız çocuklarına Almira isminin konulmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.