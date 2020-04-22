Alpaka Kumaş Nedir? Alpaka Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Alpaka, yüzyıllar önce evcilleştirilmiş bir hayvandır ve alpaka kumaş da bu hayvanın kürkünden elde edilmektedir. Bu kürk, diğer hayvan kürklerinden daya dayanıklı olmasıyla ün yapmıştır.



Alpaka Kumaş Nedir?



Alpaka kumaş, aynı isimli hayvanın kürkünden üretilen ve doğal sayılan bir kumaş türüdür. Bu kumaşın çok sayıda avantajlı getirisi olduğu için de kullanım alanları oldukça fazladır. Alpaka yününden hazırlanan alpaka kumaşın kullanımına, koruyucu özellikleri sebebiyle başlanmıştır. Ayrıca diğer hayvan yünlerine kıyasla hiç kaşındırma yapmaması da, alpakayı benzerlerinden öne çıkarmaktadır.



Alpaka Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Alpaka kumaş, doğal olmasının yanı sıra çok sayıda avantajı barındırmaktadır. Kalitesiyle doğru orantılı bir şekilde ücretlendirilen bu kumaşın kilogramı 20 TL ile 200 TL arasında değişmektedir. Alpaka kumaşın diğer özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.



- Alpaka, güneş ışınlarından yansıyan radyasyonu tutmaktadır.

- Temizliği kolaydır ve dokununca kirlilik hissi vermemektedir.

- Soğuğa oldukça dayanıklıdır ve ısı tutma özelliği fazladır.

- Doğrudan ateş tutulmadığı takdirde yanma özelliği göstermez.

- Kişiye verdiği alerjik etki, yok denecek kadar azdır.

- Uzun zamanlar kullanılabilme ve yıpranmama özelliğine sahiptir.

- İstenen her renge boyanabilirler. Ayrıca yıkama esnasında da kolayca solmazlar.