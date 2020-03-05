Alt Nedir? Kan Tahlilinde Alt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

ALT değerleri, normalde kanda düşük oranlarda seyreder. Ancak en çok da karaciğer hasarı olduğu durumlarda hasarlı hücrelerden açığa çıkarak kanda yükseliş gösterir.

Alt Nedir?

Karaciğer haricinde, böbrek hasarı durumunda ALT seviyesi yükseliş gösterir. ALT, az miktarlarda iskelet, kalp kasları ve pankreas hücrelerinin hasar görmesi durumunda kana salınan bir enzimdir. Kandaki ALT seviyesinin ölçülmesi için ise ALT testi yapılır. ALT testi ile kandaki alanin aminotransferaz yani kısaca ALT olarak ifade edilen enziminin seviyesi ölçülür.

ALT enzimi vücutta çeşitli organ ve dokularda üretilir. Bu enziminin kandaki seviyeleri bazı hastalıkların tanısının konulmasına yardımcı olmaktadır. Buna göre; viral hepatit ve kronik hepatit gibi karaciğer hastalık durumlarında ALT, AST enzimine kıyasla daha fazla yükseliş gösterir. AST seviyesinin daha yüksek olması durumunda bu laboratuvar verisi hastalığın kötüye gittiğinin bir göstergesidir.

Kan Tahlilinde Alt Kaç Olmalı?

Olması gereken ALT enziminin normal kan düzeyi: 7 – 40 U/L\”dir. Bu düzey; Erkekler için10-40 U/L’ arasında bir seviyede olmalıdır. Kadınlar için ise 7-35 U/L arasında bir seviyede

olmalıdır.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Alt enzimi seviyesi bazı nedenlerle kanda yükselebilmektedir. Buna göre Alt enziminin yükselmesine neden olan etkenler şunlardır;

- Alkol alımı

- Safra yollarının tıkanması

- Aşırı kilo ve sağlıksız beslenme durumunda ortaya çıkan karaciğer yağlanması

- İlaçlar ve toksinler.

- Karaciğer kanseri

- Polimiyozit

- Wilson Hastalığı

- Viral hepatitler

- Dermatomiyozit

- Şoklar ve oluşan şiddetli yanıklar

- Alfa 1 antitripsin eksikliği

- Çölyak hastalığı söz konusu olduğunda

- Kan kanseri (lösemi)

- Diyabet hastalığı olduğu durumlarda

- Kaslarda gelişen nekroz ve kangren durumlarında

– Pankreas iltihabı söz konusu olan pankreatit durumlarında yükselebilir.

ALT seviyesinin düşük çıkma nedenleri ise şunlardır;

- Aşırı miktarda kahve tüketildiğinde

- Magnezyum eksikliğinde

– İdrar yolu enfeksiyonları söz konusu olduğunda

- Dengesiz beslenme

- B16 vitamin eksikliğinde ve kullanılan bazı ilaçlar başlıca nedenler arasında yerini almaktadır.

ALT değerinin yüksek olmasının pek çok sebebinin varlığı söz konusu olabilmektedir. Örnek verilmesi gerekirse; Hepatit hastalıklarında ALT seviyesi yüksek çıkabilir. Hepatit karaciğerin iltihabı anlamına gelmektedir. Bu iltihabın oluşmasına ise çok miktarda ilaç kullanımı, alkol tüketimi veya virüsler yol açabilmektedir.