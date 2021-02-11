Alzheimer Hastalığı Nedir, Neden Olur? Alzheimer Hastalığının Evreleri Nasıl Geçer?

Alzheimer kişilerin unutkanlık ile başlayan sürecinin, günlük etkinliklerini yapamaz hale gelmesi ile devam eder. Yaş ilerledikçe beynin bazı bölümleri tahrip olur.

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer hastalığına yakalanma riski yaş ilerledikçe giderek artmaktadır. Nedenleri tam olarak bilinmese de bazı teoriler ortaya konmaktadır. Halk arasında bunama olarak tanımlanan, nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyin hücrelerinin zaman içinde azalması ile birlikte beyin küçülür. Bununla bağlantılı olarak kişilerin, unutkanlık problemleri başlar.

Hastalık zaman içerisinde ilerler ve kişi günlük faaliyetlerini yapamaz, yakın tarihli olayları hatırlayamaz olur. Zamanla en yakınındaki kişileri bile tanıyamaz ve kendi başına yaşamını sürdüremez. Kişilerin hastalık ile birlikte karakterinde de değişiklikler görülebilir. Alzheimer nedir sorusu kişiler tarafından araştırılmaktadır.

İlk başlarda hafif unutkanlıklar ile baş gösteren hastalığın, teşhis konulması ile tedavisine başlanılmalıdır. Hastalık ile birlikte kişide amiloid plakları görülebilir. Amiloid plaklarının ana bileşeni ise Alzheimer hastalığında önem taşıyan 36-43 aminoasitlik uzunluğa sahip peptittir.

Alzheimer Hastalığının Evreleri Nasıl Geçer?

Alzheimer hastalığı 7 ayrı kademeye ayrılır ama üç evre olarak incelenir. Evrelerin geçişleri, özellikleri ve süreleri ise kişiye göre değişiklik gösterir. Birinci evrede hafif bir unutkanlık söz konudur. Bu evrenin başlangıcında, teşhis koymak çok kolay değildir. Kişinin yakınları, becerilerin veya bilgilerin unutulduğunu fark edebilir.

Orta dönemde ise hastalığın en uzun devam ettiği bölümü yaşanır. Düşüncelerini toplamakta ve ifade etmekte zorluk başlar. Tuvalet problemi ve en iyi bilinen yerlerin ve kişilerin unutulması baş gösterir. İleri dönemde ise kişi artık her konuda başkasına bağımlıdır. Çevresi ile iletişimi kesilir.

Alzheimer Belirtileri

Hastalık ilerledikçe, hastaların söyledikleri sözlerde ve yaptıkları eylemlerde mantık aramamak gerekir. Hasta belli şeylere takılarak, ısrarla aynı şeyleri söyleyebilir. Düşünsel ve davranışsal olarak görülen bazı durumlar şunlardır;

Kişinin kendini bulunduğu ortama yabancı hissetmesi

Konuşma bozuklukları ve kendini ifade etmede zorluk

Kişinin kaybolması

Evde eşyaların ya da odaların yerini karıştırması

Hayali durumlar yaratması

Yalnız başına kişisel bakımını yapamaması

Kaygı ve üzüntü hali

Alzheimer Hastalığı Neden Olur?

Alzheimer nedenleri tam olarak bilinmemektedir Bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalara devam etmektedir. Fakat hastalığı tetikleyen bazı unsurlar olduğu düşünülmektedir.

Ani yaşanan aşırı üzüntüler

Genetik yatkınlık

Yaşlılık

Kafa travması yaşamış olmak

Sağlıksız ve dengesiz beslenme

Diyabet hastalığı

Uyku düzensizlikleri yaşamak