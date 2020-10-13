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13.10.2020 - 16:50 |

Ameliyat gerektirmeyen estetik işlemler

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, ameliyat gerektirmeyen estetik operasyonları sizler için anlattı.

Ameliyat gerektirmeyen estetik işlemler
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Ameliyat gerektirmeyen estetik operasyonlar çoğunlukla kırışıklar, yara izleri, benler, aşırı yağ, istenmeyen tüyler ve ciltte renk değişikliğinin tedavisini içerir. Estetik cerrahide yaygın olarak kullanılan uygulamalardır.

Botoks Enjeksiyonları

Kırışık tedavisi başta olmak üzere günümüzde gummy smile, kaş kaldırma, çene inceltme gibi estetik operasyonlarda yaygın olarak kullanılır. Kullanım alanı her geçen gün yayılan botoks enjeksiyonu uygulamaları aynı zamanda migren tedavisinde, bölgesel olarak terlemeyi önlemede, hatta mide botoksu ile obezite tedavisinde de uygulanan bir teknik olmuştur.

Dolgu Enjeksiyonları

Dolgu enjeksiyonları, çoğunlukla gençleştirme operasyonlarında yüze hacim kazandırmak için uygulanır. Derin kırışık tedavisinde, dudak, alın, burun,  elmacık kemiği ve çene belirginleştirmede, göz çevresi çukurluklarının tedavisinde uygulanan ameliyatsız yöntemlerdir.

Cilt Gençleştirme

Yüz ve vücut için uygulanan gençleştirme, pürüzsüzleştirme ve renk değiştirme uygulamalarını kapsar. Gençlik aşısı, nem aşısı, mezoterapi, PRP, kimyasal peeling, selülit tedavisi gibi ameliyatsız yöntemlerden oluşur. Kişinin ihtiyacına göre en uygun tedavi planı hazırlanarak uygulanır.

Liposuction

Vücut şekillendirme estetiklerinde uygulana liposuction tekniklerinde ameliyatsız yöntemler de bulunur. Alınması gereken yağ oranı ve bölgedeki deformasyona göre uygun seçenek olabilir. İstenen sonucu sağladığı sürece tercih edilir, diğer durumlarda hastaya daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayan minimal invaziv uygulamalar önerilebilir.

Ameliyat Gerektirmeyen İşlemlerin Avantajları

Ameliyatsız estetik işlemlerin hasta açısından çok sayıda avantajı bulunur. Anestezi ve kesi işlemi gerektirmemesi bu avantajların en başında yer alır. Hızlı uygulanan işlemler olması, sonuçların hızlı ortaya çıkması, iyileşme süresi gerektirmemesi yani hastanın günlük hayatının kesintiye uğramaması, kesi izi oluşmaması hastalar tarafından yaygın olarak tercih edilmesinin sebepleri arasındadır.

Botoks ve dolgu işlemleri etkisi geçicidir. Kullanılan malzemenin türüne göre 4 ile 2 yıl içinde tekrarlanması gerekir. Uygulandığı süre içinde yaşlanmayı kesintiye uğrattığı ve kolajen üretimini tetiklediği için uygulanmaya devam edildiği sürece fayda sağlayan prosedürler arasındadır.

Ameliyat gerektirmeyen estetik işlemler

Op. Dr. Ufuk Askeroğlu

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