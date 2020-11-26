Ameliyatsız burun estetiği kimlere yapılır?

Ameliyatsız burun estetiği, ip ya da dolgu uygulamaları gibi farklı şekillerde uzun zamandır yapılıyordu ancak özellikle dolgu teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte özellikle son daha fazla tercih edilir olacak. Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Uğur Anıl Bingöl, ıslak rinoplastinin geleneksel rinoplastinin yerini tam olarak dolduramasa da cerrahi güvenli ve etkili bir alternatif olduğunu söyledi.

“Cerrahi rinoplasti ile hasta artılarının yanında eksileri de olabilen bir işlem yapmaktan korkan yataklı başka tercih ettikleri bir seçenek seçeneğinde” diyen Doç. Uğur Anıl Bingöl, “Burun dolgusu işlemi için yıllardır güvenliği ve kanıtlanmış olan hyaluronik asit kullanılmaktadır” diye konuştu.

Burun dolgusu için doğru aday kim?

Islak rinoplasti yani burun dolgusu işleminin kimler için uygun olduğu konusuyla ilgili Doç. Dr. Bingöl şu bilgileri aktardı: “Evet, burnunda hafif kemeri olan, hafif eğriliği olan ve burun hafif olan kişiler için dolgu uygun bir yöntem. 16-18 yaşından itibaren herkese uygulanabilir. Tedaviye hasta oturur ya da yatar döndürülürken başlanır. Burun alkollü bir çözümle temizlendikten sonra buz veya anestezik kremler. Dolgu lokal anestezik bunlara da gerek kalmıyor. Bu cerrahi işlem sonrası da uygulanabilir, revizyon gereken revizyon ameliyatını erteleyebilir yada tamamen gereksiz hale getirebilir.”

Anında sonuç elde edilebiliyor

Yaklaşık olarak 3- 4 saat ayak rinoplasti işleminin bilmediğinden bu işlem sadece 15 dakika kısa bir sürede tamamlanmasının çok önemli bir kazanım olduğunu söyleyen Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçların işlemin tamamlanmasıyla birlikte görülmesi ve iyileşme süresinin çok kısa olması tercih edilme arasında yer alıyor. Dolgu işlemi gerçekleştirildi hemen evine ya da işine dönebiliyor.”

Cerrahi rinoplasti işleminin bilinen bu işlemin geçici ve yaklaşık olarak 12 ile 18 ay arasında değişen bir süre kalıcılığı olduğunu hatırlatan Doç. Uğur Anıl Bingöl, “Bu süre içinde kullanılan dolgu materyalinin tipine ve hastaya göre değişkenlik gösterir. Bazı hastalar da iki tür sonra bile tekrarlama ihtiyacı duymayabiliyor ”diye konuştu.

Sihirli kelime "uygun hasta"

Şiddetli eğriliği veya kırık bir burnun onarılması veya daha rahat nefes almayı hedefleyen hastalar için bu işlemin uygun olmadığını belirten Doç. Uğur Anıl Bingöl, ayrıca gözlük takan hastaları da bu işlem için uygunlar değil ve işlemden sonra 2-3 hafta süre ile ağır gözlük ve güneş gözlüğü takmamak için işaret etti. Islak rinoplasti yani burun dolgusu için sihirli "uygun hasta" olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, hastaya uygulanacak ancak iyi sonuç alınamayacağına işaret etti.

Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl “Uygun olan hastaya yapıldığında çok güzel sonuçlar alınabilir. Bu doğru doğru hasta seçimi ve beraberinde uzman hekimlerce yapılması önemli. Ayrıca, olumsuz sonuç yaşamaması için mutlaka belirtilen kurallara uymalı. Bununla birlikte, sonuç istiyorsa bu işlemin tekrarlanması gerekiyor. Ciddi asimetrilerin yöntem bu yöntemle düzeltilemeyeceğinin farkında olmalıdır. Hastalar kendilerinde kullanılan dolgunun hangisi mutlaka sormalılar, özellikle işlem öncesi kullanılacak dolguyu ve yapan kişiyi araştırmalı. İşlemde kullanılan dolgunun fotoğrafını çekip saklasınlar ”diye konuştu.