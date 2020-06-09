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09.06.2020 - 02:32 |

Ametist Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Ametist Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Ametist, doğal taşlar grubunda yer alan bir taş türüdür. Özellikleri bakımından akik taşları ile benzerlik göstermektedir. Ancak akik ve diğer doğal taşlardan farklı olarak tek renklidir. Morun açıktan koyuya uzanan tonlarını bu taşlarda görmek mümkündür. Günümüzde başta kolye, yüzük ve küpe olmak üzere birçok farklı takılarda kullanılmaktadır. Doğada bol bulunması ve fiyatlarının uygun olması bu taşlara gösterilen ilginin en önemli nedenleri arasında yer alıyor. İşte, ametist taşı hakkında merak edilenler.

Ametist Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Ametist Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Yapısında hem demir hem de yüksek enerji bulunduran ametist taşlarının kullanımı yüz yıllar öncesine kadar uzanmaktadır. Son on yıl içerisinde popülaritesi artan bu taş kadınların takı süslemelerinde büyük bir rağbet oranıyla tercih ettiği taşların başında geliyor.

Ametist Taşı Nedir?

Ametist, mor renginde, doğal bir taştır. Her daim parlak olan yapısı sayesinde kullanım ağı günden güne genişlemektedir. Her değerli taş gibi piyasada sahteleri de mevcuttur. Bir ametist taşının sahte olup olmadığını anlamak için uzman görüşü alınmalıdır.

Ametist Taşı Nasıl Oluşur?

Bu özel taşlar insan eli değmeden, tamamen doğal süreçlerden geçerek oluşur. Yoğunlukla volkanik kayaçlarda oluşan bu taşların Türkiye'nin belli başlı şehirlerinde de yatakları bulunuyor. Bu şehirlerin başında Balıkesir ve Ordu gelmektedir. Ametist taşının oluşum süreci ve renkleri değerini belirleyen yegane unsurdur. Menekşe renkli olan versiyonları son derece nadir olup sadece mücevherlerde kullanılır. Standart mor renginde olan çeşitleri ise her türlü takıda değerlendirilebilir.

Ametist Taşının Anlamı Nedir?

Bu özel taş adını mitolojiden almaktadır. Mitolojik bir öyküye göre ametist taşından yapılan bir kadehle içki içen kişiler asla sarhoş olmuyordu. Bu nedenle ismi 'sarhoş etmeyen' manasına gelmektedir.
İnsanlık tarihinde son derece önemli bir yeri olan ametist taşları özellikle Orta Çağ'da kilisenin sembollerinden biriydi.

Ametist Taşının Özellikleri Nelerdir?

Dünyadaki en popüler beş taştan biri olan ametist taşlarının yüzde doksanı mor renklidir. Bununla birlikte koyu kırmızı ve açık pembe gibi renk alternatifleri de mevcuttur. Bu alternatif renkler nadir oluştuğu için çok daha değerlidir. En çok ametist çıkartan ülkelerin başında Amerika yer alıyor. Estetik ve parlak bir görünüme sahip olan bu taşlar mücevher ve takı sektöründe büyük ilgi görmektedir. İçinde demir elementi dışında eser miktarda kükürt de bulunuyor.

Ametist Taşının Faydaları Nelerdir?

Ametist taşının adını sıklıkla duyan kişilerin merak ettikleri konuların başında bu özel taşın insan sağlığına olan faydaları geliyor. Tıpkı akik taşları gibi bu taşlar da hem fiziksel hem de manevi açıdan birçok fayda sağlamaktadır. Özellikle öfke kontrolü sorunu yaşamakta olan her yetişkinin bu yöndeki şikayetleri ametist taşı sayesinde azalarak bitme noktasına geliyor. Kaygı ve stresi kişilerden uzak tutan bu taşlar yaydıkları enerji sayesinde bireylerin çok daha mutlu, pozitif ve zinde olmalarını sağlıyor. Olumsuz düşüncelerin zihinden uzaklaştırılmasını sağlayan ametist taşları depresyonla mücadele süreçlerinde de dolaylı olarak yarar sağlıyor.

Son yılların en popüler taşının faydaları bunlarla sınırlı değil. Göz sağlığına iyi geldiği bilinen ametist taşları özellikle bulanık ve çift görme şikayetlerinin azalmasında öncü rol oynuyor. Bununa birlikte vücuttaki kötü kanın atılmasını hızlandırarak özellikle ileri yaştaki kişilerin kolesterole yakalanma riskini en aza indirger.

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