Amh Testi Nedir? Amh Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bazı durumlarda kadınların yaşına rağmen yumurtalık rezervleri düşük olabilmektedir. Bir kadının yumurtalık rezervlerinde ortaya çıkan azalma doğurganlığı tamamen ortadan kaldırabileceği gibi kısmen doğurganlığı azaltabilmektedir.

Normalden da az miktarda olan yumurta tamamen bitmiş yumurta anlamanız gelmez. Fakat bu noktada en önemli şey kadının yumurtalık rezervlerinde meydana gelen düşüşün erken tespit edilmesidir. Yumurtalık rezervi anlamına gelen AMH hakkında bilinmesi gereken detaylar bulunmaktadır.

AMH (Anti-Müllerian Hormon Testi) Nedir?

AMH yumurtalıklarda bulunan yumurta keseleri içerisinde henüz gelişen hücrelerin salgılamış oldukları bir hormondur. AMH testinde ortaya çıkan değer bir kadının yumurtalıklarında bulunan yumurta rezervlerinin bir göstergesidir. AMH seviyesi bir kadının doğurganlığı hakkında bilgi edinilmesini, yumurtalık rezervlerinin durumunu değerlendirebilmeyi sağlamaktadır. AMH ortalamalara bakılacak olursa daha çok 40 yaş ve üzerindeki yaşlardaki kadınlarda düşük seviyelerdedir. Aynı şekilde polikistik over hastalığı bulunan kadınlarda da ortalama AMH değeri daha düşüktür.

AMH Kaç Olmalı?

AMH değerinin normal koşullarda bir kadının kanında hangi seviyelerde olması gerekti net olarak belirlenmemiştir. Genel anlamda 13 ila 4 ng/ml arasındaki değerler normal seviyeler olarak kabul görmektedir. Bu değerlerin altında olan bir değer veya üstünde olan bir değer kişide doğurganlık oranının düşük olduğunu belirtir.

AMH Düşük Çıkmasının Anlamı Nedir?

Her kadının üreme organları içerisinde yumurtalıklar bulunur. Yumurtalıklar içerisinde ise yumurtalar bulunmaktadır. Ergin döneme girdikten sonra menopoz dönemine kadar her ay olgunlaşan bir yumurta döllenmez ise dışarıya atılır. Yumurtalıklar içerisinde çok sayıda yumurta bulunur. Fakat bazı durumlarda bazı kadınlarda yumurtalıklar içerisinde bulunan yumurtalık sayısı azdır.

AMH adına sahip test ise bu yumurtalıklar içerisinde bulunan yumurtaların sayısını belirtir. AMH testinin sonucu düşük çıkarsa bu kadında yumurtaların azaldığını belirtir. Azalan yumurtalara sahip kadın anne olmak istiyorsa genel olarak bu aşamada duruma göre tüp bebek tedavisi görmektedir. Erken teşhis yumurta miktarında meydana gelen azalmanın yüksek miktara ulaşmadan gebe kalma oranını arttırmak için önemlidir.

AMH Testi Nasıl Yapılır?

AMH testinin yapılabilmesi için adet günlerinde olunması gerekmeden, adet döngüsüne ait herhangi bir gün içerisinde kişinin kanından alınan örnek ile bakılır. Aç karnına yapılması gereken bu kan tahlili oldukça kolay bir işlemdir.