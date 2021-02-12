Amigurumi Tavşan Yapımı: Amigurumi Örgü İle Nasıl Tavşan Yapılır?

Ağaç tavşan yapımı ve amigurumi tekniği ile örülerek yapılan oyuncaklar kimyasal içermediği için ve daha doğal oldukları için ailelerin daha fazla tercih ettiği oyuncaklar arasında yer almaktadır. Üstelik oldukça kolay teknikler ile yapılmakta olan tavşan yapımını uygulamak sizler içinde keyifli bir aktivite olacaktır. Siz de evinizde bulunan malzemeleri değerlendirerek oyuncak yapımında kullanabilirsiniz.



Ağaç Tavşan Yapımı

● Ağaçtan tavşan yapmak, ahşap malzemeleri şekillendirmeyi seven kişilerin kolaylıkla yapabileceği oyuncaklar arasında yer almaktadır.

● Ahşap oyuncukları kimyasal içeren oyuncaklara göre veya plastikten oluşan oyuncaklara göre daha fazla güvenli olduğu için tercih edilmektedir.

● Üstelik ağaç tavşan yapımı için ihtiyaç duyacağınız malzemeler çok fazla değildir.

● Öncelikle şekil verebileceğiniz bir ahşap edinmeniz gerekecektir. Sonrasında kesmek için ahşap testeresi, şekillendirmek için ve bazı oyuntuları yapmak için elinizde bulunan malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Yapıştırıcı ve tutkal da ağaç tavşan yapımı esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeler arasında yer almaktadır.

Amigurumi Örgü ile Nasıl Tavşan Yapılır?

● Amigurumi tekniği ile yapılan oyuncaklar son zamanlarda oldukça fazla tercih edilmektedir.

● Doğal yapılı ipler kullanarak örülen amigurumi bebekler, çocukların sağlığı için tehlikeli madde içermediği için tercih sebebi olmaktadır.

● Üstelik dikiş tekniklerine ve örgü tekniklerine karşı bir ilginiz varsa satılan amigurumi setleri ile siz de amigurumi tavşan yapımı için bir başlangıç seti temin edebilirsiniz.

● Tığ ile örerek yapılmakta olan amigurumi oyuncakları siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Önce yapmak istediğiniz oyuncağa karar vermelisiniz. Sonrasında ise amugurumi tavşan yapmak için gerekli malzemeleri temin etmeniz gerecektir.

● İlk olarak kafasını ördükten sonra vücudunun geri kalan parçalarını örmelisiniz. Sonrasında içerisini pamukla veya elyafla doldurduktan sonra bütün parçaları birleştirmeniz gerekecektir.

● Artık oyuncağınız oynamak için hazır hale gelecektir.