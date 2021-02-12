Amiloidoz Nedir, Belirtileri Nelerdir? Amiloidoz Nasıl Tedavi Edilir?

Amiloidoz, vücutta lifli bir yapıya sahip, doku ve organlarda biriken, glikoprotein içerikli bir birleşendir. Bu birleşen organlarımızın standart aktivitelerini gerçekleştirmesi için gereklidir. İmmünoglobülinler tarafından türemekte, antikor içermektedir. Eğer amiloidoz bağdokusunda birikim sürecine girerse vücutta çeşitli hastalıklar meydana gelebilir.



Amiloidoz Nedir?



Lif içeren bir protein bileşeni olan amiloidoz, vücutta yüksek miktarda birikmesi halinde hastalıklara neden olabilen bir protein çeşididir. Özellikle dalak, mide, böbrek üstü, karaciğer, böbrek, bağırsak gibi bölgelerde birikim sürecine girebilir. Bu durum farklı hastalıkların oluşmasına neden olur. Metabolizmaya yönelik bir hastalıktır ve dikkate alınması gerekir.



Amiloidoz Belirtileri Nelerdir?



Yaygın görülen belirtileri arasında ten renginde meydana gelen değişimler yeyr alır. Bu değişimlerle birlikte göz çevresinde morarma, aşırı yorgunluk, eklem ağrısı, nefes darlığı, dilde şişme, zamanla gelişen zayıflama, bacaklarda uyuşma ve karıncalanma, yutma problemleri, aritmi, bir cismi tutarken güçlük çekme gibi belirtiler de sık görülür. Amiloidozun oluşum gösterdiği bölgeye göre belirtiler farklılık gösterebilir.

● Kardiyak amiloidoz durumunda düzensiz kalp atışı, nefes darlığı, mide bulantısı, halsizlik, özellikle ayak bileklerinde şişme görülür.

● Böbrek amiloidozu idrarda yüksek protein, ayak bileklerinde şişme, gözlerde şişkinlik gibi belirtiler gösterir.

● Gastointestinal amiloidozun tipik belirtisi mide bulantısı, ishal, iştahsızlık, karın ağrısı gibi belirtilerdir.

● Amiloid nöropati adı verilen omurilik ve beynin dışında kalan sinirlerdeki amiloidoz birikimi, dengeye dair sorunlar, terleme, halsizlik, karıncalama, dışkı ve idrar kaçırma, ayaktayken boş dönmesi gibi belirtiler sergiler.

● Amiloidozun karaciğerde meydana gelmesi halinde vücutta sıvı birikiminin artması ve karaciğerin büyümesi gibi riskli durumlar oluşabilir.



Amiloidoz Nasıl Tedavi Edilir?



Hastalık teşhis edildikten sonra hastanın tıbbi yönden geçmişi incelenir. Doğru bir tedavi için öncelikle protein düzeyi, idrar testi, kan tahlili gibi incelemeler yapılır. Tedavi için öncelikli olarak semptomların azaltılması ve hastanın protein gelişiminin kontrol altına alınması esastır.



Bazı kemoterapi ilaçları ve kalp ilaçları amiloidoz tedavisi için tercih edilebilir. Bununla birlikte onpattro ve tegsedi adı verilen ilaçlar bu birikimi sağlayan genlerin tedavisi için uygulanır. Otolog kök hücre nakli, diyaliz, organ nakli gibi tedavi yöntemleri de hastalığın tedavi edilememesi ve hastanın semptomlarının azaltılamaması gibi durumlar için değerlendirilmektedir.