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10.06.2020 - 22:38 |

Ammonit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Ammonit Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Ammonit taşı aynı zamanda Ammonit fosili olarak da bilinmektedir. O yüzden adından da anlaşılacağı üzere taştan ziyade bir hayvan kalıntısı olduğunu söylemek mümkün. Ancak günümüze kadar milyonlarca yıl içerisinde ulaşması ile beraber, çok değerli bir taş haline gelmiş durumda. Peki, ammonit taşı nedir, nasıl oluşur? Ammonit taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bu değerli taş hakkında detaylar.

Ammonit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Ammonit Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Salyangoz görüntüsüne benzeyen ancak salyangozu ailesine ait bir tür olmamakla beraber, amonit bir çeşit eski dönemin hayvanları arasındadır. Bu hayvan üzerinden oluşumu ile günümüze gelen ammonit taşı, oldukça değerli taşlar arasında yer almaktadır. Pek çok değişik takı ve mücevher ile süs eşyası üzerinden kullanılırken, insan sağlığı açısından da oldukça önemli getiriler sunuyor.

Ammonit Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Ammonit taşı adından da anlaşıldığı üzere çağlar öncesi amonit isimli hayvanın fosilleşmiş bir halidir. Yani milyonlarca yıl içerisinde ammonit isimli hayvan türünün fosilleşmesi ile günümüze ulaşmış bir taştır. Diğer bir deyişle fosilleşerek taşlaşmış hali olarak da dile getirmek mümkün. Soyu tükenmiş deniz yumuşakçaları arasında bulunan ammonit, Türkçe de ise kafadan bacaklı şeklinde bilinmektedir. Yaklaşık olarak 350 milyon yıl kadar önce yaşamış ve dinozorlar ile beraber yok olmuş canlılardan biridir. Yok olması ise yaklaşık olarak 60 milyon yıl kadar öncesine dayanır.

Yapılan fosil araştırmaları neticesinde, bu hayvan türünün 5 milimetre ile 3 metreye kadar çıkabilen farklı türleri olduğu bilinir. Bu doğrultuda sedefli nautilus türünün, günümüzde ammonit türünün akrabası olduğu bilinmektedir. Daha çok tortul kayaçlar içerisinde gömülü şekilde bulunan amonit taşı, yarı değerli taşlar arasında yer almaktadır. Fosilleşmiş olarak günümüze yalnızca kabuğunun geldiğini söylemek mümkün.

Ammonit Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Kabuk şeklinde günümüze ulaşan ammonit taşı, genelde kayaçlar ile benzer bir görüntüye sahiptir. Bunun nedeni ise kayaçlar ile bir bütün haline gelmiş olmasıdır. Diğer yandan bazı kabuklu olanlar parlaktır ve sedefli bir görüntüye sahiptir. Çünkü kabukta bulunan sedefli kısım zarar görmediğinde, bu şekilde günümüze kadar ulaşmaktadır.

Bazı türlerin içerisinde pirit bulunduğundan dolayı altın gibi parladığını dile getirmek mümkün. Doğada nadir bulunan taş çeşitleri arasında yer almaktadır. O yüzden dünyanın belli kısımlarında çıkarılır. Bunlar içerisinde ABD, Hindistan, Çin ve Kanada yer alır. Türkiye'de ise Marmara ile beraber İç Anadolu Bölgesinde çıkarılmaktadır.

Sunduğu özellikler ve anlam ile beraber ammonit taşı ayrıca insan sağlığı konusunda oldukça önemlidir. Kabuklarının birbirinden farklı ve değişik olmasıyla güzel bir görüntü sunması, takı olarak kullanma imkanı verirken, taşımak suretiyle pek çok sağlık sorununa karşı önem teşkil etmektedir.

- Enerji ve canlılık sağlarken kişiye istikrar kazandırır.
- Depresyon ile beraber intihara meyilli durumları giderir.
- Yaşama sevincini güçlendirir.
- Topraklama sağladığı için enerjiyi emer ve pozitif enerjiye dönüştürür.
- Stresi azaltır.
- Kan basıncını dengeler.
- Akciğer hastalığına karşı iyi geldiği bilinir.
- Doğumun daha kolay gerçekleşmesini sağlar ve sancıları azaltır.
- Kulak ile ilgili rahatsızlıklara karşı etkilidir.
- Bilinci açarak aynı zamanda kuvvetlendirir.
- Odaklanma ve konsantrasyon için güçlü bir etki sağlar.

Bu şekilde pek çok faydası ile beraber takı ve mücevherin yanı sıra, süs eşyası olarak da kullanabilirsiniz.

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