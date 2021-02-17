Anason Nedir? Anasonun Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

Anason; ilaç ve içki yapımında çok kullanılan şifalı bir bitki türüdür. Anasonun kokusuyla bilinmektedir. Bunun yanı sıra insanlar açısından oldukça eski zamanlardan beri çay ve baharat şeklinde kullanılmakta olan anason bilhassa sindirim sistemini düzenleyen etkisi bulunur. Anason yağını içeren sabun ve merhemler, cildin sağlığı açısından doğal ilaç görevi görerek sivilce tedavisine destek olur. Anasondan yapılan çay; stres, uykusuzluk, balgam, kabızlık, solunum yolları ve mide açısından oldukça olumlu etkilere sahiptir.

Anason Nedir?

Anason bitkisi; yaprak ve tohumundan oluşmaktadır. Genel şekilde ilaç yapmak için kullanılan anason özü, pek çok rahatsızlığa karşı oldukça etkili yöntemler içerisinde yer almaktadır. Anason tohumu, anasonun meyvesidir. Tadı aromatik bir tada sahip olmakla beraber; rakı içerisinde, süt ürünlerinde, jelatin yapımında, şekerleme gibi pek çok gıda alanında kullanılır. Üretilen anason; sabun, krem, parfüm gibi kozmetik ürünlerinde de kullanılabilir.

Anasonun Faydaları Nedir?

Anasonun faydaları arasında bulunan yararlar;

- İdrarın artmasına yardımcı olur.

- İştahsızlığı gidermeye destek olur.

- Bulantıyı dindirir.

- Kan basıncını normal seviyede tutup, kalbin üzerinde oluşacak baskının azalmasına destektir.

- Sinirleri uyuşturmasından ötürü ağrı keser. Migren ağrılarının azalmasına destek olur.

- Solunum yollarına faydalıdır. Astım ve nefes darlığı tedavisinde oldukça olumlu etkileri bulunur.

- Sinirleri yatıştıran anason, sakinleştirici etkisine sahiptir.

- Bronşit, astım, sinüzit, zatürre tedavisinde de kullanılır.

Anasonun Zararları Nelerdir?

Anasonun faydalarının yanı sıra zararları da bulunmaktadır.

- Anason bitkisine karşı alerjisi bulunan kişilerin kasılmasına sebep olabilir. Hastalık için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte etkileşime girmesi olasıdır.

- Anason; şeker hastalığına yakalanma riski olan ve şeker hastalığı bulunan bireylerin kullanması gerektiği bir bitki çeşididir.

- Anason, etkili bir bitki çeşididir. Yüksek dozlarda alınması, faydasından çok zarar görmesine sebep olur. Uçucu yağ grubunda yer alan anason, ideal oranda kullanılmalıdır. Aksi durumda ciltte uygulanmış olan yerde tahrişin ortaya çıkması olasıdır.

- Herhangi bir rahatsızlık için anason uygulanmadan önce bir hekime danışmak gerekir. Bunun nedeni anason kullanımı, insan sağlığı bakımından uygun olmayabilir.

- Anasonun gerektiğinden fazla bir şekilde kullanılması, kişiye yararından çok zarar verecektir. Bu yüzden fazla kullanılmaması gerekir.