Andropoz Nedir? Andropoz Belirtileri Nelerdir, Kaç Yaşında Olur?

Kadınların menopoz dönemi ile benzer özellikler taşıyan andropoz sürecinde kandaki testosteron seviyesi %30 oranında azalır. Aynı dönemde kandaki SGBH hormonu da artar. Bu hormonun işlevi testosteronu çekmek olduğu için erkeklerin cinsel istekleri ve fonksiyonları yarı yarıya düşer.

Andropoz Nedir?

Andropoz, kandaki testosteronun azalması ile birlikte başlayıp kısa bir sürede birçok değişim yaşandığı bir geçiş sürecidir. Sürecin etkileri ve belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir.

Andropoz Belirtileri Nelerdir?

1- Kilo artışı:

Kandaki testosteron seviyesinin neredeyse yarı yarıya düşmesi ile birlikte gözle görülecek şekilde fiziksel değişimler yaşanır. Ani kilo artışı bu değişimlerin başında gelir. Hormonun azalması vücudun ve dolaylı olarak sindirim sisteminin daha yavaş çalışmasına neden olur. Metabolizma yavaşladığı sindirim sistemi eskisi kadar hızlı çalışmaz.

2- Asabiyet:

Birçok erkek andropoz döneminin ilk safhalarında yaşanan değişime direnç gösterir. Bu direnç sinirlerinin zayıflamasına yol açar. Fevri çıkışlar, ani öfke patlamaları ve yalnız kalma isteği andropoz döneminin en belirgin belirtileri arasında yer alır.

3- Dikkat eksikliği:

Dikkat eksikliğinin yanı sıra odaklanma güçlüğü, çabuk sıkılma ve dengesiz ruh hali de sık gözlemlenen semptomlardır.

4- Cinselliğe olan ilginin azalması:

Cinsel fonksiyonların azalması ile birlikte cinselliğe duyulan ilgi de aynı oranda düşer. Bu erkeklerin yaklaşık %80'inde görülen en yaygın belirtilerden biridir.

5- Uyku bozuklukları:

Birçok kişide narkolepsi ve insomnia başta olmak üzere birçok uyku bozukluğu ortaya çıkar. Nadir de olsa bazı erkeklerde uyurgezerlik ve patlayan kafa sendromu adı verilen uyku bozuklukları da görülür. Andropoz dönemine alıştıktan sonra rahatsızlıkların birçoğu kendiliğinden geçer. Geçmediği takdirde mutlaka uzman yardımı almalıdır.

Kronik eklem ağrısı ve halsizlik bu dönemde görülen diğer belirtiler arasında yer alır.

Andropoz Kaç Yaşında Olur?

Kadınlar için net bir menopoz yaşı söylenemeyeceği gibi andropoz için de kesin bir yaş söylenemez. Özellikle son 10 yıl içinde insan ömrünün 12 - 15 yıl kadar uzamış olması, insan fizyolojisinin de değişmesine neden oldu. Eskiden ortalama andropoz yaşı 40 - 44 iken günümüzde bu rakam 52 - 53'e kadar çıktı.