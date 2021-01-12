Anevrizma belirtileri nelerdir? Anevrizma nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Anevrizmalar genellikle 35 ile 60 yaş aralığındaki insanlarda gözlemlenmektedir. Erkeklere oranla kadınlarda anevrizma problemi daha sık oluşmaktadır. Vücudun herhangi bir noktasında anevrizma görülse de; aort, beyin, dalak ve bacaklarda görülen anevrizmalar daha yaygındır.

Anevrizma nedir?

Arter duvarında oluşan zayıflığın sebep olduğu bir arterin şişerek bir balon gibi genişlemesidir. Aort anevrizmaları insan bedeninin ana arterini etkilemektedir. Anevrizmaların çoğunluğu semptom göstermez ve tehlikeli bir durum değildir. Fakat ileri aşamalarda olan anevrizmalardan bazıları patlayabilir ve bu durumda hayati tehlikeye sebep olabilecek iç kanamaya neden olabilir.

Anevrizma belirtileri nelerdir?

Anevrizmanın gelişimi uzun yıllar sürebilir ve genelde semptomları yoktur. Deri yüzeyine yakın bir noktada oluşan anevrizmalar ağrı oluşturabilir. Anevrizma hızlı bir şekilde genişler ya da yırtılırsa, belirtiler aniden oluşabilir. Bu belirtiler ise şunlardır:

- Nemli bir cilt

- Sürekli ve şiddetli bir baş ağrısı

- Gözlerde meydana gelebilecek görme bozuklukları

- Mide bulantısı ve bunun ardından gerçekleşen kusma eylemi

- Kalp hızında artış

- Baş dönmesi

- Kan basıncında gözlemlenen düşme

- Şok

- Göz kapağında oluşan ani düşüklük oluşumu

Anevrizma nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Anevrizmanın kesin bir nedeni yoktur. Fakat bazı durumlar anevrizma oluşumuna sebep olabilmektedir. Bu durumlar:

Arterde oluşan hasarlı doku sebebi ile anevrizma oluşabilmektedir. Arterler genellikle yağ birikintileri şeklinde gerçekleşen tıkanmalar sonucu zarar görebilir. Bu birikintiler ise, kanın yağ birikintisinden geçmesi için kalbin fazla kan pompalamasını gerektirdiğinden basınç artışı olur. Oluşan basınç artere zarar verebilir.

- Yüksek tansiyon sebebi ile beyinde oluşan ani basınç anevrizmaya sebep olabilir.

- Beyinde kan oranının ani yükselmesi ile oluşan ani duygu değişimleri nedeniyle anevrizma oluşabilmektedir.

- Fazla derecede içilen ilaç, uyuşturucu ve kokain anevrizmaya neden olabilmektedir.

- Damarlarda meydana gelen iltihaplanmalar anevrizma sebeplerindendir.

Anevrizma tedavisi anevrizmanın tipine ve yerine göre değişmektedir. Hastaya kan basıncının düşmesini sağlayacak olan ilaçlar kullandırılarak beyinde ve damarlarda oluşan basınç azaltılabilir. Bunun yanı sıra bazı anevrizma tipleri için ameliyat ile tedavi de yapılabilmektedir. Bazı durumlarda açık ameliyatlar gerçekleştirilerek damarda meydana gelmiş olan hasarların düzeltilmesi ve aynı zamanda hazar görmüş olan bu damarların güçlendirilmesi de sağlanabilmektedir.





