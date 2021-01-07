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07.01.2021 - 15:18 |

Ani Tansiyon Yükselmesi Belirtileri Nelerdir? Neden Olur, Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Ani tansiyon yükselmesinin belirtileri yaşa, cinsiyete ve kiloya bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir. En yaygın belirtileri arasında baş dönmesi gelir. Sadece fiziksel değil kaygı ve stres gibi psikolojik etkenler de tansiyonun aniden yükselmesine neden olur. Tansiyon yükseldiğinde ne yapılmalı? Ani tansiyon yükselmesi belirtileri ve nedenleri nelerdir? Merak edilen tüm soruları sizin için yanıtladık.

Ani Tansiyon Yükselmesi Belirtileri Nelerdir? Neden Olur, Yapılması Gerekenler Nelerdir?
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Yüksek tansiyon hastalığına hipertansiyon denir. Hipertansiyonun belirtileri ve nedenleri gibi ideal tansiyon da kişiden kişiye değişiklik gösterir. Aşırı tuzlu gıdaların tüketilmesi ve stres, en sık görülen nedenleri arasında yer almaktadır.

Ani Tansiyon Yükselmesi Belirtileri Nelerdir?

1- Baş Dönmesi:

En yaygın semptomlardan biri baş dönmesidir. Vertigo adıyla da bilinen baş dönmesi, ani hareketlerde daha da artar. Bu nedenle tansiyonu yükselen kişinin mümkün olduğunca yavaş hareket etmesi ve ani hareketlerden kaçınması gerekir.

2- Sık Sık Tuvalete Çıkma:

Sık sık idrara çıkma birçok hastalığın habercisi olabildiği gibi yüksek tansiyonun belirtisi de olabilir.

3- Siyanos:

Parmak uçlarında ve dudaklarda ortaya çıkan renk değişimine siyanos adı verilir. Tansiyon yükseldiğinde oksijen seviyesi düşer. Bu da cilt yüzeyinde ani renk değişimlerine yol açar. Genelde parmak uçları bazen dudaklar da morarır.

4- Denge kaybı:

Kalbin daha az kan pompalamaya başlaması önce baş dönmesi akabinde denge kaybına yol açar.

5- Yorgunluk:

Günün hangi saati olursa olsun tansiyonu aniden yükselen kişilerde yorgunluk belirtileri gözlemlenir. Bunun temel nedeni kan basıncının artmasıdır. Yeteri kadar oksijen alamayan organlar eskisi gibi işlevlerini yerine getiremez. Bu da yorgunluğa neden olur.

6- Bayılma:

Tansiyonu yükselen kişide B vitamini eksikliği ya da kansızlık var ise bayılabilir.

7- Mide bulantısı ve ekşime:

Mide bulantısı ile birlikte yanma ve ekşime nadir görülen belirtiler arasında yer alır. Strese ve kaygıya bağlı nedenlerle tansiyonu yükselen kişilerde çok daha sık görülür.

Ani Tansiyon Yükselmesi Neden Olur?

1- Obezite:

Obezite, vücuttaki yağ oranının aşırı artması sonucu ortaya çıkan son derece tehlikeli bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, birçok hastalığa doğrudan ya da dolaylı olarak neden olabilir. Sağlıksız beslenme ve obezite, tansiyonun aşırı yükselmesinin temel nedenleri arasında yer almaktadır.

2- İlaçlar:

Kullanılan bazı ilaçlar tansiyonun aniden yükselmesine neden olabilir. Bu sorunu sürekli ve şiddetli bir şekilde yaşayan hastalar doktorlarına danışmalıdır. Doktorlar gerekli gördüğü durumlarda hastanın ilaçlarını değiştirebilir.

3- Tuz:

Özellikle 60 yaş ve üstündeki kişilerin aşırı tuzlu gıdalar tüketmesi tansiyonlarının aniden yükselmesine neden olur.

4- Sağlıksız ve Düzensiz Beslenme:

Donmuş yağ ile pişirilen fast- food ürünleri ve şerbetli tatlılar da tansiyonun yükselmesine neden olur. Ne yendiği kadar ne zaman yendiği de önemli olduğu için akşam sekizden sonra meyve haricinde bir şey tüketmemeye dikkat edilmelidir.

5- Alkol ve sigara:

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların yanı sıra çay ve kahve gibi kafeinli içecekler de kan basıncının artmasına neden olur.

Tansiyon Aniden Yükseldiğinde Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Tansiyonu aniden yükselen kişinin baş dönmesi geçene kadar bir yere oturtulmalı. Limonlu su çok daha hızlı bir şekilde tansiyonun düşmesini sağlar. Hastanın midesi bulanıyorsa limonlu su yerine soğuk su içebilir.

Eğer tansiyon üzüntü ya da stres yüzünden yükseldiyse hasta teskin edilmeli ve sakinleştirilmeli. Tansiyonu dengede tutmak için tavsiye edilen diğer gıdalar arasında pancar, nar ve sarımsaktır. Yüksek tansiyon hastaları aşırı tuzlu gıdalar tüketmekten kaçınmalı ve günde en az 2 litre su içmelidir. Şikayetler devam ediyorsa mutlaka dahiliye bölümünden randevu alınmalıdır.

 

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