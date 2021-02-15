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15.02.2021 - 01:37 |

Anjiyo Nedir, Nasıl Yapılır? Anjiyo Sonrası Normal Hayatta Nelere Dikkat Edilmeli?

Anjiyo genel olarak damarların durumlarını gözlemlemek üzerine yapılmakta olan bir operasyondur. Halk arasında damar sertlikleri gibi durumlarda neler yapılması gerektiği üzerine bir inceleme yapılmasıdır. Anjiyo, kalp hastalıkları içinde olan ve ilk belirtileri olarak kalp ağrısı durumları gözlemlenmektedir. Anjiyo sonrasında nasıl davranılmalı ve nasıl gerçekleşmektedir? İşte, tüm detaylar.

Anjiyo Nedir, Nasıl Yapılır? Anjiyo Sonrası Normal Hayatta Nelere Dikkat Edilmeli?
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Anjiyo, kalp rahatsızlıkları görülmesi durumlarında, kalp krizlerini engellemek ve damarların durumlarını gözlemlemek üzerine yapılmaktadır.

 Anjiyo Nedir, Nasıl Yapılır?

 Hastalar üzerinde yapılmakta olan anjiyolar ikiye ayrılmaktadır. Bu durumlar damarların durumlarını gözlemlemek için test yapılmaksızın gerçekleşmesidir. Bir diğeri ise yapılan testler sonucunda anjiyo yapılmasına karar verilmesinden sonra gerçekleşmektedir.

 Anjiyo yapılmasında gerçekleşme sırasında kalple bağlantılı olan damarların tıkanıklık durumları incelenmektedir. Bu durum anjiyo öncesinde damarların durumlarını gözlemleme ile gerçekleşir. Ardından tespit edilen tıkanık damarların açılmasıyla son bulmaktadır.

 Anjiyoların gerçekleşmesinde kalp ağrıları sonrasında görülen belirtiler sonucunda gerçekleştirilebilmektedir. Yapılmasındaki amaçlar arasında tıkanan damarların kalp üzerinde olumsuz etkiler bırakması bulunmaktadır.

 Kalp ve damar problemlerinde öncelikle yapılması gereken operasyonlardan olmaktadır. Bu durumlar ani gelişen kalp krizleri sonrasında hızlı bir şekilde hastanın anjiyo yapılmasını gerektirmektedir. Hastanın kalp krizi sırasında kalp ve damar yollarındaki kanın ulaşamaması ve gidememesi çözülmüş olmaktadır.

 Kalp ve damar problemleri içinde anjiyo nedir gibi bir soruyla karşılaşmak normal bir durumdur. Anjiyonun temel amacı ise kalbe gitmekte olan damalarda tıkanıklıkların açılmasını gerçekleştirir. Öncesinde bu damarların tespit edilmesi ve ameliyatın nasıl gerçekleştirileceği belirlenmelidir.

 Anjiyo Sonrası Normal Hayatta Nelere Dikkat Edilmeli?

 Anjiyo sonrasında iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Anjiyo sırasında gerçekleşen damarların açılması ve damarların tekrardan dikilmesi nedeniyle dikkat edilmelidir.

 Anjiyo olan bir kimsenin gün hayat içinde öncelikli olan heyecanlanmaması gerekmektedir. Anjiyo olan bir kimsenin vücudu haddinden fazla kasılmamalıdır. Kasılmalar ya da ani öfkelenmeler sonrasında damarların açılma riski bulunmaktadır.

 Anjiyo sonrasında yiyecek ve içeceklere de dikkat edilmelidir. Operasyonu geçiren kimsenin iyileşme süreci içinde damarları zorlayacak ya da metabolizmayı zorlayacak besinler tüketmemesi gerekir. Bu süreç içinde hafif yiyeceklerin ve asitsiz olan içeceklerin tercih edilmesi gerekir.

 Anjiyo olan bir kimsenin damarlarında tıkanıklık oluşmasında en etken sebeplerden bir tanesi yağlı yiyecekler tüketilmesidir. Fazla yağlı yiyecekler, yaşı ilerleyen kimselerde tam olarak sindirilmemektedir. Bu nedenle sindirilmeyen yağ, kanla birlikte damarlar içinde gezinir. Ancak bu durum ilerleyen süreçlerde damarlarda tıkanıklık oluşturur.

 Anjiyo Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler?

 Anjiyo olan bir kimsenin önceki alışkanlıklarından ve günlük rutinlerinden vazgeçmesi gerekebilir. Bu süreç içinde hem beslenme alışkanlıklarında hem de çalışma şekline yeni bir düzen getirmelidir. Beslenmesinde ağır yiyecekler kullanmamalı ve yağ, tuz, un gibi ürünlerde azaltmaya gitmelidir. Aynı zamanda ağır işlerde çalışılmaması gerekir.

 Anjiyo sonrasında iyileşme dönemi yaşanmaktadır. Bu süreç içinde çok dikkatli olunması ve kalbi, damarları etkileyecek hareketler yapılmamalıdır. Özellikle anlık olarak duygularında aşırıya kaçmaması gerekmektedir. Bu aşırılıklar sonucunda damalarda olan dikişler ayrılabilir.

 Anjiyonun Faydaları Nelerdir?

 Anjiyo yapılmasına karar verme aşamasında ilk olarak gerekli testler yapılmaktadır. Ancak belli durumlarda ani olarak yapılması gerekebilir ve test yapılmayabilir. Anjiyoların yapılmasında ilk amaç kalbe giden kan yollarının açılmasıdır. Damarların yıllar içinde sindirilmeyen yağların tortulaşması sonucu oluşur.

 Anjiyo olan bir kimsenin bu süreç içinde öğrenmesi gereken ve hayatlarında yapması gereken değişimler bulunmaktadır. Damarların temizlenmesi sonucunda bu problem ortadan kalkmaktadır ancak daha sonrasında gerekli olan şeylere dikkat edilmelidir. Bu sayede yeni bir problemin yaşanmasını engellemek daha uygun olacaktır. Damaların iyileşme sürecinde yapılan değişiklerle birlikte bir problem yaşanmaması amaçlanır.

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