Anksiyete Bozukluğu Nedir, Tedavisi Ne Kadar Sürer?



Akut panik ataklar veya ataklar, fobiler, yaygın anksiyete bozukluğu olabilir. Bu bozuklukların ülkeler arasında biraz farklılık gösteren birkaç sınıflandırması da vardır.



Anksiyete Bozukluğu Nedir?



Ani başlayan yoğun korku, ölüm hissi, yaklaşan kıyamet veya özdenetim kaybıdır. Bu yoğun korku, kişinin yaşamı için herhangi bir risk içermeyen durumlarda ortaya çıkar. Panik atak yaklaşık otuz dakika sürer. Panik atağın seyri nedene ve duruma bağlıdır. Bu krizler kendiliğinden olabilir, bir travmaya veya toksik alımlara tepki verebilir, organik bir hastalığa eşlik edebilir veya hatta belirli bir psikopatolojik durumda (depresyon, psikoz, demans) ortaya çıkabilir.



Herkes anksiyete yaşar. Biraz endişeli hissetmek oldukça normaldir. Kaygı bizi korur ve endişe verici veya muhtemelen tehlikeli bir durumla başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Anksiyete, nedenini tam olarak tespit etmek zor olan bir korku olarak deneyimlenir. Bu duyguya semptomlar eşlik eder.

Belirli durumlarda, örneğin evlilik veya boşanma gibi büyük bir yaşam değişikliğinden geçerken, belirli bir düzeyde endişe hissetmek doğaldır. Bir sınavdan önceki gece, bir iş görüşmesine gittiğinizde veya bir spor etkinliği sırasında endişeli olmanız da normaldir. Anksiyete daha sonra belirli olaylarla ilişkilendirilir ve genellikle yaşam normal seyrine döner dönmez kaybolur.



Anksiyete Tedavisi Ne Kadar Sürer?



Anksiyete bozuklukları tedavi edilebilir hastalıklardır. Bu rahatsızlıkları tedavi etmek için bilinen tedaviler vardır. Tedaviler, anksiyete bozukluğu olan kişilerin yaşamları ve günlük aktiviteleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar. Kişi ne kadar erken görürse, iyileşme şansı o kadar artar.

Vakaların çoğunda, anksiyete bozuklukları öz bakım, psikolojik grup eğitimi, müdahale, psikoterapi, ilaç veya bu tedavilerin bazılarının bir kombinasyonu ile etkili bir şekilde tedavi edilir.



Sonuç almadan önce sabırlı olmalısınız. Beynin kimyasal dengesinin yeniden sağlanması biraz zaman alabilir, bazen 4 ila 8 hafta sürebilir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, belirtilerinizin tekrar ortaya çıkmasını önlemek için tedaviye reçete edildiği şekilde devam etmelisiniz. İlaçlardan kaynaklanan istenmeyen yan etkileriniz varsa, bunları tartışmak için en kısa zamanda eczacınıza veya doktorunuza görünün. Gerekirse doktorunuz ilacınızı ayarlayabilir veya başka bir ilaç önerebilir.



Danışmak için her zamanki faaliyetlerinizi artık yapamayana kadar beklemeyin. Belirtileriniz varsa, anksiyete bozuklukları alanında çalışan belirli kuruluşlara ve derneklere danışabilirsiniz. Bunlar bilgi, yardım ve destek sunar. Bununla birlikte, aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız, aile doktorunuza veya diğer sağlık uzmanına görünün. Sıkıntı içinde yaşıyorsanız, sosyal, mesleki veya aile sorumluluklarınızı yerine getirmekte güçlük çekiyorsunuz doktora danışın.



Anksiyetenin Psikoterapi Seansları Nasıl Yapılır?



Uzmanlar genellikle anksiyete bozukluklarını tedavi etmek için bilişsel davranışçı terapi önermektedir. Bu psikoterapi kişinin düşüncelerini, temel inançlarını ve sorunlu davranışlarını değiştirmeyi ve bunların yerine gerçeğe uygun düşünce ve tepkiler almayı amaçlamaktadır. Sorunun kökenini anlamaya ve çözüm bulmaya yardımcı olur. Diğer tedaviler de mevcuttur ve tedavi edilecek anksiyete bozukluğunun türüne bağlı olarak önerilmektedir.



Anksiyete bozukluklarını tedavi etmek için antidepresanlar ve anti-anksiyete ilaçları gibi farklı ilaçlar kullanılabilir. Antidepresanlar depresyon mücadele için tasarlanmış ilaçlardır. Daha ziyade, anksiyete bozukluklarının tedavisinde anksiyete belirtilerini azaltmak ve beyindeki kimyasal dengeyi yeniden sağlamaya yardımcı olmak için kullanılırlar. Böylece yeniden dengeliyorlar.



Anksiyete ilaçları anksiyete belirtilerini azaltmak için tasarlanmış ilaçlardır. Ayrıca stresi azaltmaya ve iyi uykuyu teşvik etmeye yardımcı olurlar. Uykuyu teşvik eden uyku hapları ve stresin fiziksel semptomlarını azaltan sakinleştiriciler anksiyolitik örneklerdir.