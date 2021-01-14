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14.01.2021 - 12:19 |

Anksiyete (Kaygı bozukluğu) nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir?

Anksiyete (Kaygı bozukluğu) nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde koronavirüse yakalanan şarkıcı Hadise hastalığa yakalanmasının ardından kendisinde Anksiyete (Kaygı bozukluğu) hastalığı oluştuğunu ifade etmiş, kendisi için zorlu geçen bu sürecin sona erdiğini duyurmuştu. Peki Anksiyete (Kaygı bozukluğu) nedir, belirtileri ve tedavisi nedir?

Anksiyete (Kaygı bozukluğu) nedir? Anksiyete belirtileri nelerdir?
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Anksiyete (Kaygı bozukluğu) nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Şarkıcı Hadise tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz aylarda yakalandığı koronavirüsün ardından bir hastalığa daha yakalandığını duyurmuştu. Covid-19 nedeniyle kendisinde Anksiyete (Kaygı bozukluğu) oluştuğunu ifade eden güzel şarkıcı bu zorlu süreci hastaneye yatmadan atlattım benim için zorlu bir süreçti açıklaması ile duyurmuştu. Hadise'nin açıklamalarının ardından Anksiyete (Kaygı bozukluğu) nedir, belirtileri nelerdir sorusu gündeme geldi. Peki Anksiyete (Kaygı bozukluğu) tedavisi nedir?

ANKSİYETE (KAYGI BOZUKLUĞU) NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anksiyete veya endişe; hoş olmayan bir iç çatışma durumu ile karakterize edilen, sıklıkla ileri geri ilerleme gibi sinirsel davranışların eşlik ettiği bir duygu. Bu durum, beklenen olaylar karşısında öznel olarak hoş olmayan dehşet duygularıdır.

Anksiyete, genellikle subjektif olarak tehditkar olarak görülen bir duruma aşırı tepki olarak genelleştirilmiş ve odaklanmamış bir huzursuzluk ve endişe hissidir. Anksiyeteye genellikle kas gerginliği, huzursuzluk, yorgunluk ve konsantrasyon problemleri eşlik eder. Anksiyete, algılanan bir ani tehdit cevabı olan korku ile yakından ilişkilidir; anksiyete gelecekteki tehdit beklentisini içerir. Anksiyeteyle karşılaşan insanlar onlara karşı geçmişte kaygı uyandıran durumlardan kaçınabilir.

Anksiyete, canlıların dış ortama uyum çabasında koruyucu bir tepkidir. Denetim dışına çıkıp bireyin işlevselliğini aksattığında anksiyete bozuklukları adı altında incelenirler. Terleme, titreme, çarpıntı gibi bedensel belirtileri görülebilir. Başına kötü bir şey geleceğini düşünme, rezil olmaktan veya komik duruma düşmekten korkma gibi bilişsel (düşünsel), fakat çoğu kez nedeni belirsiz, tanımlanamayan bir gerginlik durumudur.

Anksiyete, genelde kavramsal, somatik, duygusal ve davranışsal bileşenlere sahip olmak biçiminde tanımlanır (Seligman, Walker & Rosenhan, 2001). Kan basıncı ve kalp atışının artması, terleme, ana kas gruplarına ani kan akışının hücum etmesi nedeniyle kaslarda gerginlik, bağışıklık ve sindirim sistemi fonksiyonlarının yavaşlaması gibi fiziksel etkileri vardır. Bunlara ek olarak mide bulantısı, el ve ayaklarda soğukluk, titreme, üşüme hissedilir.

Duygusal açıdan ise korku ve panik hissine neden olur. Kişi her şeyi olabilecek en olumsuz yönüyle ele alır, moral seviyesi en alt düzeydedir. Davranışsal olarak ise birey, anksiyetenin kaynağından kaçma eğilimi gösterir. Yine de anksiyeteden sadece patolojik bir durummuş gibi bahsetmek yanlış olur. Bu his, korku, kızgınlık, üzüntü ve mutluluk gibi duygularla beraber gelen, insanların hayatta kalmasıyla bağlantılı temel duygulanımlardan birisidir.

Her insan zaman zaman herhangi bir hastalık belirtisi olmaksızın yaşamın olağan bir parçası olarak anksiyete yaşayabilir. Ancak yaşanan anksiyete bazen bedensel ya da psikiyatrik bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir.

Anksiyete belirtileri nelerdir?

Öz güvensiz ve değersiz olduğunu düşünmek

Başkalarıyla konuşmanın zor olduğuna inanmak

Toplum içinde konuşmaktan ve yemek yemekten çekinmek

Gergin, kaygılı, sıkıntılı ve tanımlanamayacak şekilde tuhaf hissetmek

İnsanların sözleri ile zihnini meşgul etmek

Çevreden kopmak, kaçmak istemek

Kas ağrısı çekmek

Hızlı nefes alıp vermek

Çabuk gerilmek

Titremeye, sallanmaya başlamak

Umutsuz hissetmek

Devamlı ağlamak istemek

Konsantre olamamak

Çabuk yorulmak

Uykusuzluk çekmek

Hatırlamakta zorlanmak

Üzüntülü durumlara yoğunlaşmak

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