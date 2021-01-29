Anksiyete nasıl geçer? Yaygın anksiyete bozukluğu nasıl anlaşılır, ne yapmalı?

Anksiyete, bireylerin geleceklerine dair duymuş oldukları endişenin, hiç beklenmeyen zamanlarda ve miktarlarda açığa çıkmasıdır. Birçok farklı etkenler sebebi ile anksiyete yani durum - kaygı bozukluğu oluşabilmektedir. Anksiyetenin oluşumunda genellikle fizyolojik ve genetik sebepler de etkilidir.



Anksiyete (kaygı bozukluğu) nedir?



Stresli durumlarda insanların verebileceği doğal bir tepkidir fakat tetikleyen bir durum olmadığı halde düzenli olarak gerçekleşiyorsa bir hastalık halini alır. Endişeli düşünceler, gerginlik hissi ve endişeli düşüncelerin beraberinde kan basınca meydana gelen artış sebebi ile fiziksel olarak gerçekleşen değişimlere karakterize olan bir duygudur.



Anksiyeteyi tetikleyen etmenler

Özgüven eksikliği

Aşırı endişe hali

Gerçekçi olmayan endişeli hal

Huzursuzluk

Yorgunluk ve stres

Sinir hali

Kronik uyku bozukluğu

Ani şok hali / panik atak

Adaptasyonda güçlük çekme

Anksiyete nasıl geçer?



Anksiyetenin tedavi sürecinde, ruh hastalıklarının çoğunda olduğu gibi, kişinin sosyal çevresini ve yaşam şeklini değiştirmesi, yaşamında bulunan stresi hayatından çıkarması ve kendisi ile ilgilenmesi oldukça önemlidir. Fakat bunun yeterli olmadığı bazı durumlarda ise, bir uzmandan yardım almak ve uzmanın öngördüğü durumlarda ilaç tedavisine başlamakta fayda vardır.



İlaç tedavisi, anksiyete bozukluğunun fiziki sebeplere dayandığı kesinleşir ise o zaman kullanılması önerilmektedir.



Yaygın anksiyete bozukluğu nasıl anlaşılır, ne yapmalı?



Yaygın anksiyete sorunu yaşayan kişiler kendilerini provoke eden çok az şeyin ve hatta hiç bir şeyin olmamasına rağmen, ciddi derece gerilim ve korku içerisindedirler. Bu kişilerin her zaman bir felaket olacağına dair beklentileri vardır. Ailevi problemler, para, sağlık ve işlerinde yaşamış oldukları zorluklarla alakalı kaygıları oldukça yüksek, uzun süreler devam eden ve kişinin işlevselliğini ortadan kaldıracak düzeydedir.



Bir kişiye yaygın anksiyete tanısı koyulabilmesi için, kişide 6 ay boyunca endişe hallerinin devam ediyor olması gereklidir ve bu durumun hayatını etkileyecek seviyede olması gerekmektedir. Bazı durumlarda olması gerekenden daha abartılı tepkiler verseler de bunu kontrol altına almakta zorlanırlar.



Yaygın anksiyete bozukluğu ile birlikte gözlemlenen psikiyatrik hastalıklar



Sosyal fobi, depresyon ve özgül fobiler anksiyete bozukluğu ile beraber gözlemlenen diğer psikolojik rahatsızlıklardır. Yaşlı insanlarda anksiyete bozukluğu normal insanlara oranla daha sık gözlemlenmektedir. Anksiyete bozukluğu kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla gözlemlenmektedir.