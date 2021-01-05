Anksiyete Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kaygı Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?

Yaygın anksiyete bozukluğu toplumun yaklaşık %20'sinde görülür. Her beş kişiden birinde görülen kaygı bozukluğunun ana nedenleri arasında iş yaşamındaki stres, şehir yaşamı ve gelecek korkusu yer alır. Diğer tüm psikolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi anksiyetenin nedenleri ve belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir.

Anksiyete Nedir?

Anksiyete endişeye ve strese bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik bir rahatsızlıktır. Sosyal kaygı bozukluğu ve seçici konuşmazlık bozukluğu gibi türleri vardır. Halk arasında kuruntu ve evham hastalığı olarak da bilinir.

Anksiyete Belirtileri Nelerdir?

1- Endişe:

En önemsiz detay bile anksiyete bozukluğundan muzdarip olan kişilerin endişelenmesine neden olabilir. Negatif bir ruh halinde oldukları için kaygıları sürekli artar. Sürekli kötü bir şey olacağını düşünmeleri daha fazla evhamlanmalarına neden olur.

2- Değişken ruh hali:

Anksiyetesi olan kişilerin rıh hali, herhangi bir olaya bağlı olmadan gün içerisinde sürekli değişir. Üzüntülüyken bir anda mutlu bir ruh haline bürünebilir ya da neşeliyken bir anda içine kapanıp sessizleşebilirler.

3- Korku:

Kaygı bozukluğunun ilerleyen safhalarında birçok fobi ortaya çıkabilir. Bunların başında agorafobi gelir. Agorafobisi olan kişiler evden dışarı çıkmaktan imtina ederler. Bazı kişilerde ise klostrofobi görülür. Kapalı yerde kalma korkusu olarak da bilinen bu rahatsızlık, anksiyete bozukluğu teşhisi konmuş kişilerin yaklaşık %30'unda görülür.

4- İletişimde kopukluk:

En yaygın belirtilerden biri de iletişimde yaşanan sorunlardır. Sürekli endişeli bir ruh halinde olan kişiler, karşı tarafın söylediklerini yanlış anlayabilir ve ortada hiçbir neden yokken alınganlık gösterebilir.

5- Ellerde titreme:

Kaygı bozukluğunun en sık görülen fiziksel belirtilerinden biri ellerde titremedir. Bazı kişilerde çarpıntı, soğuk soğuk terleme ve aritmi (kalpte ritim bozukluğu) gözlemlenir.

Kaygı Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir?

Kaygı bozukluğunu hem fiziksel hem de zihinsel nedenler tetikleyebilir. Anksiyete bozukluğunun belli başlı nedenleri şunlardır:

1- İş yerinde yaşanan aşırı stres

2- Uyku bozuklukları

3- Alkol ve madde kullanımı

4- Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar

5- Nörolojik sorunlar ve nadir görülen tümörler

6- Toplum tarafından dışlanma ve insanların kötü davranışlarına maruz kalma

Kaygı Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?

Kaygı bozukluğu yaşayan kişilerin ruh halleri, günlük rutinleri ve hatta konuşmaları bile değişebilir. Müjdeli bir haber almak bile onları mutlu etmek yerine kaygılandırabilir. Çünkü anksiyetesi olan kişiler kendilerini mutlu eden şeyleri kaybetmekten korkarlar. Bunun dışında daha az insanla görüşüp içine kapanırlar. Zorunlu olmadıkları sürece evden dışarı çıkmazlar ve en ufak bir olay karşısında bile aşırı tepki gösterirler.

Anksiyete bozukluğu olan bireylerin düzensiz beslenirler. Uyku düzenleri bozulur. Bazıları birkaç saat boyunca uyumaz bazıları ise günlerce yataktan çıkmaz. Sürekli gergin olurlar. Bu da hem ikili ilişkilerinin hem de sosyal yaşamlarının bozulmasına neden olur.

Bu belirtilerden birkaçını gösteren kişilerin uzman desteği alması şarttır.

Kaygı Bozukluğu Risk Faktörleri

Yapılan birçok araştırmanın sonunda kadınların kaybı bozukluğu yaşama ihtimali erkeklere oranla 2 kat daha fazla ortaya çıktı. Sorunlarını kimseyle paylaşmayan içine kapanık kişiler de risk grubunun içerisinde yer alıyor.

Ailesi üyelerinden ya da yakın akrabalarından birine anksiyete teşhisi konmuş kişilerin kaygı bozukluğu yaşama ihtimali diğer kişilere oranla daha yüksektir.