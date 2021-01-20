Anksiyetenin fiziksel belirtileri nelerdir? Kaygı bozukluğu kendini fiziksel olarak nasıl belli Eder?

Normal yaşam sürecinde kaygılanmak, karşılaşılan çeşitli sorunlarla başa çıkabilmek ve hayati durumlar ile karşı karşıya kalındığında ise hızlı bir şekilde karar verebilmek için gereklidir. Anksiyete bozukluğu ise kaygı duygusunun herhangi bir tehlike ortada yokken ortaya çıkması, uzun zaman sürmesi ve çok güçlü hissedilmesi durumunu ifade eder. Tedavi edilmemesi halinde daha da ilerleyerek günlük yaşamda kişilerin işlerini gereği gibi yapmalarını zorlaştırır. Ayrıca sosyal yaşamda kişilerin diğer insanlarla iletişim ve ilişkilerini olumsuz yönde etkiler.

Anksiyetenin fiziksel belirtileri nelerdir?

Anksiyetenin özgüvensiz ve değersiz olduğunu düşünmek, başkaları ile konuşmanın zor olduğuna inanmak, gergin, kaygılı tuhaf hissetmek, insanların sözleri ile zihni meşgul etmek, umutsuz hissetmek, üzüntülü durumlara yoğunlaşmak gibi psikolojik belirtileri yanında çeşitli fiziksel belirtileri de bulunmaktadır. Bu belirtiler şöyledir:

- Nefes darlığı

- Sürekli yorgunluk

- Uykusuzluk

- Kas ağrıları

- Kalp hızının artması

- Sindirim problemleri

- Aşırı terleme

- Titreme

- Yutma zorluğu

- Çabuk irkilme

- Hastalıklara karşı zayıflık

Kaygı bozukluğu kendini fiziksel olarak nasıl belli eder?

Anksiyete yani kaygı bozukluğu yaşayan insanlar, en fazla bedensel yakınmalar sebebi ile doktora müracaat etmektedir. Kaygı bozukluğu kendini fiziksel olarak kalp çarpıntısı, nefes almada güçlük çekme, boğulma hissi, göğüste rahatsızlık hissi, yutkunmada güçlük, baş dönmesi, ağız kuruluğu, mide bulantısı, terleme, titreme, baş, göğüs ve kas ağrıları şeklinde belli etmektedir.

Anksiyete bozukluklarının risk faktörleri

Anksiyete problemi aşağıda yer alan faktörlerin içinde bulunan kişilerde daha çok görülmektedir. Bu risk faktörleri şöyledir:

- Ayrılma olaylarına aşırı duyarlılık

- Öfkeye ve bağımlılığa yatkın olma

- Çocukluk döneminde fiziksel ya da cinsel istismar

- Sorunlu bağlanma şekilleri

- Stresli yaşam alanları

- Dağılma anksiyetesine yatkınlık

Anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olan besinler

- Yağlı balıklar

- Yumurta

- Kabak çekirdeği

- Zerdeçal

- Fermente gıdalar

- Bitter çikolata

- Zerdeçal

- Brezilya fındığı

Anksiyete bozuklukları türleri nelerdir?

- Panik atak

- Travmatik stres bozukluğu

- Genel anksiyete bozuklukları

- Obsesif- kompulsif bozukluklar

- Sosyal fobi