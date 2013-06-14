Anne adayının dikkat etmesi gereken 10 altın kural

Anne adaylarının doğuma kadar olan süreci sağlıklı geçirebilmek adına dikkat etmesi gerekenleri Hisar Intercontinental Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Kılıç Aydınlı’dan öğrendik…

1. Egzersiz

Gebeliğiniz süresince egzersiz yapmanızın birçok yararı vardır. Ancak bu egzersizlerin aşırı yorgunluk oluşturmayacak düzeyde olmasına dikkat etmelisiniz. Büyük bir enerji gerektirecek olan doğum olayına annenin tam formda girmesi gerekir. Bu nedenle her gün açık ve temiz havada yürümeniz faydalıdır. Uzun ve yorucu yürüyüşlerin faydası yoktur. Ayrıca ani ve keskin hareketlerden ve ağır kaldırmaktan kaçınmalısınız.

2. Kilo alma

Gebelik süresince kilonuza çok dikkat etmelisiniz. Genel olarak gebelik süresince 9 - 12,5 kilo alınması normal kabul edilir. 20. gebelik haftasına kadar 2- 2,5 kg, 20.-26. gebelik haftasına kadar da 2-2,5 kg daha alınması idealdir.

3 Çalışma yaşamı

Aksi söylenmedikçe normal işinizi yapabilirsiniz. Ancak yorgunluk veren ve fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalışmak erken doğum açısından bir risk faktörüdür.

4. Yolculuk

Aksi söylenmedikçe kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Daha uzun yolculuklarda her iki saatte bir kısa bir yürüyüş yapmanız gerekir. Kabin basıncı ayarlı uçaklar ile yapılacak yolculuklarda herhangi bir sakınca yoktur. Emniyet kemerlerinin verebileceği rahatsızlık nedeniyle koltuklarda arkaya yaslanarak oturmanızda yarar vardır.

5. Banyo

Gebelik döneminde ve lohusalıkta banyo yapmanızda sakınca yoktur. Banyo suyunun çok sıcak ve çok soğuk olmamasına dikkat edin. Gebeliğin ileri dönemlerinde banyoda kayma düşme gibi olaylar açısından dikkatli olmalısınız. Gebelik boyunca yüzmenin herhangi bir sakıncası yoktur.

6. Giyim

Giydiğiniz elbiseler pratik ve rahat olmalıdır. Sıkı korse, jartiyer, lastik çorap bağı kullanmayın. Karın duvarı yetersizliği durumunda özel gebelik korseleri kullanabilirsiniz. Uzun topuklu ayakkabılar düşme riskini artırdığı için düz ve rahat ayakkabılar tercih edin.

7. Bağırsak hareketleri

Gebelik süresince bağırsak hareketleriniz düzensiz olabilir ve ileri derecede kabızlık yaşayabilirsiniz. Bu nedenle gebelik boyunca günde bir defa tuvalete gitme alışkanlığı kazanmaya çalışın. Bu şikayetlerden kurtulmak için sebze ve meyve yiyin. Uygun miktarda su içerek ve basit günlük egzersizler yaparak bağırsak hareketlerinizin düzenli olmasını sağlayabilirsiniz.

8. Cinsel ilişki

Gebeliğin son bir ayı haricinde cinsel ilişkinin herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak kanama ve erken doğum riski varsa cinsel ilişkiden kaçınmalısınız.

9. Göğüs ve karın bakımı

Meme ve karında görülebilecek çatlakları önleyecek kesin kanıtlanmış yöntemler olmamakla birlikte çeşitli kremlerle cilt bakımı yapmanızın hiçbir zararı yoktur. Gebelik süresince aşırı kilo almanız bu çatlakların oluşmasını kolaylaştırır.

10. Ağız ve diş bakımı

Gebeliğinizin başında tedaviye muhtaç dişleriniz saptanmalı ve tedavi edilmelisiniz. Her yemekten sonra dişlerinizin arasını diş ipi ile temizlemeniz ve dişlerin fırçalanması faydalıdır. Gebeliğin 4. ayından itibaren hormonal etkiyle diş etlerinde büyüme ve hassasiyet meydana gelebilir. Bu durum bazı gebelerde kısa zamanda diş eti iltihabına dönüşebilir. Bir bardak suya bir çay kaşığı tuz ve 7-8 damla limon sıkarak hazırlanan sıvı ile gargara yapılması faydalıdır. Gebelikte dişlere cerrahi girişim yapılabilir. Cıvalı amalgam kullanılmaması tavsiye edilir.