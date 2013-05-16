Anne adayları doğuma hazırlanın!

unnadó’nun yeni anneler ve anne adayları için hazırladığı “Bebeğimi Beklerken” kampanyası, tüm ihtiyaçları topluca karşılama fırsatı sunuyor.



En kaliteli ürünlerin yüzde 70’e varan indirimlerle sunulduğu “Bebeğimi Beklerken” kampanyasında, göğüs pompasından biberonlara, bebek bakım ürünlerinden pusetlere kadar geniş bir yelpazede pek çok ürün yer alıyor.



unnado.com’un “Bebeğimi Beklerken” kampanyasında yer alan ürünlerin listesi şöyle:

Pura Kiki – Çelik biberonlar • Avvio - Bakım Çantaları • Baby Ejoya - Altın nazar boncuğu bebek iğnesi ve künyeler • Basiscreme - Pişik ve cilt bakım kremi • Bebedor - Biberonlar, göğüs pedleri • Maiamore - Bebek ev tekstil • Mambino - Göğüs ucu ve bebek bakım kremi • Momidea - Hamile emzirme tişört ve elbiseleri • Kitty - Yenidoğan tekstil • Hotmilk Lingerie - Emzirme sutyenleri ve çamaşırlar • Naturna Baby - Emzirme önlüğü • SudoCrem - Güneş-yara kremi • The BabaSling – Çok yönlü kanguru (slinger) • Baby Polar Gear - Mama, biberon koruyucu çanta • Zero Ten Baby - Yenidoğan takımları • Maxi Cosi - Oto koltuğu bebek arabası • Quinny - Bebek arabası • Sebamed - Bebek şampuan ve bakım ürünleri • Philips Avent - Göğüs pompası, kremi, pedi • Weewell - Bebek telsizleri ve elektrikli göğüs pompası • Kitap Yıldızı - Bebek güncesi • Pratik Anne - Müslin bezler • Inglesina- Baston Pusetler



250’den fazla ürünün yer aldığı “Bebeğimi Beklerken” kampanyasıyla ilgili daha geniş bilgi almak ve unnadó’nun diğer kampanyalarını öğrenmek için lütfen adresini ziyaret edin.