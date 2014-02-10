Anne adaylarına ve hamilelere uyarı!

09 Şubat 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle açıklama yapan Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, anne adaylarına ve hamile bayanlara sigara konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Dirican, "Özellikle hamile olan anne adayları çocuğuna zarar verme korkusu ile sigara içmeyi hemen bırakabiliyor ve bu durum baba adayları için de geçerli babalık hissi kişide sigarayı bırakmalıyım hem kendime hem de çocuğuma zarar vermemeliyim düşüncesini yaratıyor. Sigara içen annenin bebeğinin daha düşük ağırlıklı ve daha erken doğduğu, sigara içen hamilelerde düşük riskinin fazla olduğu, bebeğin vücut ve beyin gelişiminin geri olabileceği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda ve bu durumu tüm sigara içen anne adayları bilmeli ve sigarayı biran önce bırakmalı" dedi.



Bırakma isteğinin ani ölüm korkusu yaşayanlarda daha güçlü olabildiğini vurgulayan Dr. Dirican "Sigara, kanser, kronik nefes darlığı ve kalp damar hastalıkları başta olmak üzere, üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları, felç, mide ve bağırsak hastalıkları, bağışıklık sistemi hastalıkları, beyin ve böbrek hastalıklarına yol açabiliyor. Sigara içenlerde bu hastalıklara yakalanmayı beklemeden biran önce sigarayı bırakmalıdırlar. Daha önce bırakmayı deneyip başarısız olmuşsanız da bırakmayı tekrar denemelisiniz. Sigarayı bırakmanın ilk denemede başarılamaması son derece doğaldır. Tekrar denemekten asla vazgeçmemelisiniz. Sigarayı bırakanların çoğu ancak tekrarlayan bırakma denemelerinden sonra başarılı olabilmektedirler. Bu konuda cesur olunması gereklidir. Bıraktıktan sonra içilecek birkaç sigara bırakma isteğinizi söndürmemelidir. Sigara içen bir kişinin akciğer kanserine yakalanma ihtimali, sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra içmeyen bir kişiyle aynı seviyeye geliyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak için hiçbir dönem geç değildir. Medical Park Samsun Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğinde sigarayı bırakmak isteyen herkese hizmet vermekteyiz" diye konuştu.