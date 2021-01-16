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16.01.2021 - 11:48 |

Anne-baba kavgası çocukların iç dünyasını nasıl etkiliyor?

Ebeveynlerin çocukların gözü önünde tartışıp kavga etmesi çocukların gelişimini olumsuz etkilemesinin yanı sıra ciddi travmalara da neden olabilir! "Anne ile babası geçimsizlik yaşayan çocuklarda ciddi bir güven sıkıntısını oluşabiliyor" diyen Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu

Anne-baba kavgası çocukların iç dünyasını nasıl etkiliyor?
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Her evlilikte elbette problemler yaşanabilir, önemli olan bu problemlerin nasıl çözüldüğüdür. Şayet çözülemeyen bu problemler çatışmaya dönüşürse bunu çocuktan gizlemek oldukça güçtür. Zira çocuk anne*baba arasında yaşanan her türlü gerginliği aynı yaşam alanında olduğu için kolaylıkla hisseder.

3-6 yaş arasındaki soyut düşünemeyen çocuk, anne baba arasında yaşanan çatışmanın sorumlusunu kendisinin olduğunu sanır ve kendini suçlar. 

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Duyguları uçlarda ve yoğun yaşayan çocuklara dikkat!

Aile içi çatışmalar arasında büyüyen çocuklar problemler karşısında tıpkı ebeveyni gibi çözüm odaklı değil, problem odaklı bir yaklaşım sergilemeyi öğrenir ve kendi sosyal yaşantısında benzer çatışmalar yaşayabilir. Problemler çatışmaya dönmeden, eşlerin problemleri vaktinde çözmeleri gerekir.

Unutulmamalıdır ki çözülemeyen problemler en çok o evin çocuklarına zarar verir.

 

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