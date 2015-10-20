Anne karnındaki bebeğin en çok etkilendiği ses

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rami Asker, anne karnındaki bebeğin nihai şeklini gebeliğin 24. haftasında almasına rağmen, fetüs sesleri 16. haftada duymaya başladığını belirtti ve bebeğin ilk ve en çok duyduğu ve kendisini en çok etkileyen sesin annenin kalp atım sesi olduğunu söyledi

Anne karnındaki bebeğin müzik ile sakinleşebileceğini belirten Dr. Asker, “Bebek anne karnında iken çeşitli seslerle çevrili. Mesela annenin kan dolaşım sesi. Annenin barsak ve mide sesleri. Ama bebeğin ilk ve en çok duyduğu ve kendisini en çok etkileyen ses, annenin kalp atım sesidir. Onun için çoğu zaman doğumdan sonra bebek sinirlenip ağladığında, annesi kucağına alır ve kafasını göğsüne dayadığında o bebek sakinleşip susar.

Bunun sebebi o bebek rahim içerisindeyken alışık olduğu sesi duymasıdır. Kulağını annesinin göğsüne dayadığında annesinin kalp atım sesini duyar. 1973 yılında yapılan bir çalışmada annelerin büyük kısmı sağlak veya solak fark etmeden bebeklerini kucaklarına alınca sol taraflarına (kalbin bölgesi) taşırlar.” dedi.

Yıllar içerisinde yapılan çalışmalarda bebeğin dış ortamdaki sesleri duyduğunu da ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rami Asker, şöyle konuştu:

“Mesela anne karnındaki bebek müzik sesini duyabilir ve reaksiyon gösterebilir. Müzik sesi yüksekse bebeğin kalp atımları hızlanabilir. Yüksek ve gürültülü sesler bebeği sinirlendirebileceği gibi, sakin ve klasik slow müzikler bebeği sakinleştirebilir. Kan basıncını düşürüp oksijen oranını arttırabileceği görülmüştür. Başka bir çalışma göstermiştir ki, doğumdan sonra bebekler, doğumdan önce anne rahmindeyken dinlemeye alıştıkları müziği doğumdan sonra dinlediklerinde o müziği ayırt edebilir, pür dikkat kesilir veya gevşeyip uykuya dalabilirler.

Şimdi karnındaki bebeğinin seni ve dış sesleri duyabileceğini öğrendikten sonra neler yapabilirsin? Bebeğinle sık sık konuşup sakin bir sesle şarkı söyleyebilirsin. Bebeğin karnındayken sesini duymaya alışırsa, doğumdan sonra sesini daha iyi dinler ve direktiflerine daha iyi itaat eder. Eşinin bebeğinle konuşma işine katılmasını sağla, onun da sesine alışırsa, doğumdan sonra sesini tanıyabilir.

Müzik dinle, hafif klasik müzik gevşemene yardımcı olabileceği gibi bebeğinin de gevşeyip rahatlamasına yardımcı olabilir. En çok klasik müzikler özellikle Mozart senfonileri tavsiye edilir. Ama seni sakinleştiren ve rahatlatan başka hafif ve sakin müziklerde olabilir.”