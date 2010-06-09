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09.06.2010 - 10:19 |

Anne olmak için ideal yaş aralığı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tolga Ecemiş,kadınlar için ideal üreme yaşının 20-30 arası olduğu belirtti.

Anne olmak için ideal yaş aralığı
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tolga Ecemiş, kadınlar için ideal üreme yaşının 20-30 arası olduğunu belirterek, ileri yaşlarda anne olmak isteyip normal yollarla anne olamayan kadınların, ortalama 35 yaştan sonra yumurta sayılarının azalması veya yumurtaların kalitesinin bozulması nedeniyle tüp bebekte de gebelik oranının düştüğünü söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tolga Ecemiş yaptığı açıklamada, "Kadınlar için ideal üreme yaşı 20-30 arasıdır. Ancak, modern toplumlarda evlenme yaşı ve buna bağlı olarak gebelik yaşı giderek gecikmektedir. Günümüzde, özellikle kadınların iş hayatında aktif rol almasının artışıyla birlikte, doğurganlıklarını ertelemeleri söz konusudur" dedi. İleri yaşta bebek doğuran, özellikle ilk bebek için 30’lu yaşlarını bekleyen pek çok kadın olduğunu söyleyen Ecemiş, "Tıptaki gelişmelere paralel olarak gebelik takibindeki gelişmeler de ileri yaş gebeliklerini teşvik eder bir hal almıştır. Uzun yıllar boyunca infertilite nedeni ile tedavi görüp de çocuk sahibi olamayan pek çok çiftin kısırlık tedavilerinde sağlanan başarılardan faydalanmak istemeleri de bu artış da önemli rol oynamaktadır. Bu durum tıbbi olarak bazı sorunları beraberinde getirmektedir. İleri yaş da anne olmak isteyip normal yollarla anne olamayan kadınlar,Ortalama 35 yaştan sonra yumurta sayılarının azalması veya yumurtaların kalitesinin bozulması nedeniyle tüp bebekte de gebelik oranı düşmektedir. Bu nedenle bayanlara erken evlenmeyi ve gebeliği geciktirmemeyi öneriyoruz" diye konuştu.

-40’LI YAŞLARDA GEBE KALMA OLASILIĞI AZALIYOR-
İleri anne yaşı dendiğinde 35 yaş ve üzerinde olan anne adayları anlaşıldığını söyleyen Ecemiş, "Yaş ile birlikte kadının gebe kalma potansiyeli de azalmaya başlar. 40’lı yaşlarda gebe kalma olasılığı yüzde 50 civarında azalır" dedi. Doğal yöntemlerle gebe kalma şansının azalmasına rağmen infertilite tedavisi ile bu şansın yüzde 10 kadar arttırılabileceğini belirten Ecemiş, "Bu tedavide önemli olan yumurtalıkların rezervidir. 40’lı yaşlarda gebelik planlanırken kişinin genel sağlık durumu da büyük öneme sahiptir. 42 yaş üzerindeki kadınların tedaviye cevap vermeleri çok zor olduğundan, Tüp Bebek uygulamasını önermiyoruz" şeklinde konuştu.
Tüp bebek yönteminin başarıya ulaşması için kadının yumurtalıklarında yumurta kalitesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ecemiş, "Yumurta azalması veya kalitesinin bozulmasının bazı durumlarda daha erken yaşta, bazı durumlarda da daha geç yaşta ortaya çıkabilmektedir. İleri yaş anne adaylarında kimi durumlarda tüp bebek için yumurta bulunamamaktadır" dedi.

-İLERİ YAŞTA GEBELİK RİSKLERİ ARTIRIYOR-
"İleri yaş gebeliklerinde korkulan komplikasyon kromozom anomalisi gösteren bebek doğurmaktır" diyen Ecemiş şöyle devam etti:
"Bunlardan en sık görüleni zeka geriliği ile birlikte bazı kalp ve organ anomalileri içeren Down Sendromudur. Ancak gebelik esnasında yapılan prenatal testler, özellikle amniyosentez ile bu bebekler tanınabilir. Üçlü tarama testi de Down Sendromu taramasında yardımcıdır."
Yaşın ilerlemesi ile birlikte bazı hastalıkların görülme sıklığında da artış olduğuna işaret eden Ecemiş, bu hastalıklar arasında en önemlileri ve en sık görülenlerinin şeker hastalığı ve hipertansiyondur olduğunu söyledi. Ecemiş, Çoğul Gebelik, düşük, dış gebelik, gelişme geriliği, erken doğumun da ileri yaş gebeliğinde olabilecek riskler olduğunu belirterek, "Aynı zamanda ileri yaş annelerinde komplikasyonlar daha sık görüldüğünden anne ve bebek hayatını kurtarmak için yapılan sezaryen operasyonlarına 2-3 misli daha fazla gereksinim olur" dedi.

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