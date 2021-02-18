Anne Sütünün Ve Emzirmenin Faydaları Nelerdir? Anne Sütü Nasıl Arttırılır?

Emzirme, bir bebeği annesinin memeleri tarafından üretilen anne sütü ile beslemenin bir yoludur.

Emzirmenin bebek veya çocuk için temel faydaları vardır.

Anne Sütünün Faydaları Nelerdir?

Bebek doğumdan itibaren annesinin kucağına alınır ve ilk sütünü içer. Bu ilk paylaşılan anlar, çocuğuyla birlikte bağ kurulmasına yardımcı olan ayrıcalıklı anlardır. Bebeklerin süt emmelerine ve yutmalarına izin veren emme ve yutma refleksi vardır.

Anne sütünün bileşimi, bebeğin ihtiyaçlarına ve yaşına bağlı olarak gün içinde değişir. Sabahları laktoz ve kortizol (bebeğe enerji veren bir hormon) bakımından zengin, öğle vakti lipidler ve protein bakımından güçlü maddeler vardır.

Emzirmenin Faydaları Nelerdir?

Doğumdan hemen önce bir kadın vücudu, kolostrum adı verilen ilk sütü üreterek yeni doğan bebeğinin doğumuna hazırlanır. Kalın ve turuncu-sarıdır. Ayrıca çok az su içerir. Çok miktarda antikor içeren bir vitamin ve mineral konsantresidir. Kolostrum çok küçük miktarlarda üretilir. Doğumdan itibaren emilimi, bebeğin bağırsaklarının temizlenmesini sağlar.

Anne sütünün bileşimi doğumdan birkaç gün sonra değişir. Süt içeri girdiğinde, kolostrumun yerini geçiş sütü alır. Artık anne sütü daha fazla yağ, kalori ve laktoz içerir.

Doğumdan sonraki ilk ayın sonunda: anne sütü tamamen olgunlaşır. Bileşimi mikro besinler bakımından zengindir; vitaminler, mineraller ve eser elementler, kalsiyum kadmiyum bulunur.

Anne sütü, bebeklerin kendi bağışıklık sistemlerinden yararlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle anne sütü, annenin antikorlarını içerdiği için mikroplara karşı bir korumadır.

Anne Sütünü Artırmak İçin Neler Yapılmalı?

Anne sütü, bebeğin doğumdan itibaren ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak uyarlanmıştır. Bu nedenle sağlığı ve gelişimi için faydaları vardır. Ayrıca emzirmenin anneye de faydaları vardır.

Emzirmeye başladığınızda, bebeğinizin yeterince beslenip beslenmediğini merak edebilirsiniz. Bebeğinizin kilo almadığını veya yeterli bez kullanmadığını fark ederseniz, bunun nedeni yeterince anne sütü alamaması olabilir.

Mümkün olan en kısa sürede emzirin. Yapabiliyorsanız, bebeğiniz doğduktan sonra emzirmeye başlamak için çok fazla beklemeyin. İdeal olarak, yaklaşık bir saat sonra başlayabilirsiniz.

Bebeğinizi sık sık emzirirseniz veya her emzirme arasında göğüs pompası kullanırsanız, göğüsleriniz uyarılır ve daha fazla süt üretir.

Daha fazla süt üretebilmek için her memenin boşaltılması gerekir. Fazla sütü dışarı pompalamak için bir göğüs pompası da kullanabilirsiniz.