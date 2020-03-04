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04.03.2020 - 18:01 |

Anneleri doğumdan sonra yeniliyor: Mommy Makeover

Gebelik süreci ve emzirme yoluyla oluşan vücut deformasyonları anne adaylarının korkulu rüyası. Hal böyle olunca da 'Mommy Makeover' yani annelik estetiği adeta bir trend haline dönüştü. Karın, meme, basen, kalça ve genital bölgeler için uygulanabilen bu işlemlerle doğum öncesi görünümünüze hatta çok daha iyi ve doğal bir güzelliğe sahip olabilirsiniz. İşte annelik estetiği hakkında merak edilen her şey...

Anneleri doğumdan sonra yeniliyor: Mommy Makeover

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Cahit Vural, anne estetiği hakkında bilgi verdi ve en merak edilen soruları cevapladı:

-Hamilelik sonrası meme estetiği: Meme büyütme, meme dikleştirme ve meme küçültme/şekillendirme ameliyatlarından oluşuyor.

- Hamilelik sonrası karın bölgesine yönelik ameliyatlar: Liposuction, deri fazlalığının/alt karın bölgesi çatlakların giderilmesi ya da tüm karın bölgesine yönelik germe ve göbek deliğinin yeniden şekillendirilmesi.

- Hamilelik sonrası bel, basen, kalça bölgesine yönelik ameliyatlar: Fazla yağların alımı (Liposuction) ve/veya yağ enjeksiyonu (popo şekillendirme) girişimlerinden oluşuyor.

- Hamilelik sonrası iç bacak bölgesine yönelik operasyonlar: Liposuction, deri sıkılaştırma.

- Hamilelik sonrası genital bölgeye yönelik operasyonlar: Dış genital bölgeye yönelik küçültme girişimleri, vaginal sıkılaştırma, pubik tümsek bölgesindeki deri/yağ fazlalıklarının alınması.

- Hamilelik sonrası yüz gençleştirme: Uzun süre emzirme dönemi ve uykusuzluğun izlerini silmeye yönelik botoks ve dolgu işlemleri.

Karın kasları hamilelikte esneyince ne oluyor?

Kadınlar hamile kaldığı andan itibaren hormonal değişiklikler yaşaması sebebiyle vücutlarında öncelikle karın meme üzerinde büyük değişiklikler yaşar. Rahim, bebeğin büyümesi ile birlikte karın duvarını ileri doğru itmeye başlar ve etkilerini karın kasları ve onları birbirine bağlayan bağlar üzerinde göstererek bu yapıların neredeyse geri dönüşümsüz biçimde esnemelerine neden olur. Özellikle ince yapılı kadınlarda görülen ve deri fazlalığı minimal olmasına rağmen bombe ve hatta bazen hamileliğin başındaymış görüntüsü veren karın çıkıntısının asıl nedeni bu gerginliğini kaybetmiş karın kaslarının karın içi organları yeterince destekleyememesidir.

Anne estetiği operasyonları doğumdan ne kadar süre sonra yapılabilir?

Doğum sonrası birinci yıl tamamlandıktan sonra hastalarımız ameliyat olabilir. Ameliyat için emzirme döneminin bitmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekiyor. Her yaştan hasta bu ameliyatı olabilir. Meme estetiği sonrası hastalar yeniden doğum yapabilir fakat ameliyatla sağlanan form tekrar deformasyona uğrayabilir. Bu nedenle başka bir çocuk düşünülüyorsa onu tamamladıktan sonra ameliyat olunması doğru olacaktır. Ameliyat sonrası tekrar eden gebelik, ameliyat ile gerilen deriyi gevşetecek ve dikilen karın kaslarının tekrar açılmasına sebep olacaktır.  

Bu ameliyatlar herhangi bir komplikasyon yaratır mı?

Annelik estetiği gibi kombine ameliyatlarda en çok korkulan komplikasyonlar kanama ve akciğer embolisidir. Bu riski artıran faktörler, ileri yaş, çok sigara içmek, obezite ve diyabettir. Aşırı kilolu hastaların ameliyat öncesinde kilo vermeleri gerekmektedir. Bir diğer problem ise deri kaybı ve yara iyileşmelerinde ilerleme sağlanamamasıdır. Ameliyat öncesi yapılan planlamalardaki hatalar, fazla deri çıkarılması, kanama kontrolünün iyi sağlanamaması ve sigara tüketimi bu tür sorunları artırmaktadır.

Ameliyatlar sonrasında ağrı görülür mü?

Ameliyatların en ağrılı dönemi ameliyatı takiben ilk 2-3 gündür. Bu süreçte hastalarımız hastanede olduklarından serum aracılığı ile verilen ağrı kesiciler sayesinde hastalar bu süreci olabildiğince hafif geçirirler. İnsan vücudu, birden fazla bölgede oluşan ağrıların hepsini birden hissedemediği ve beynin bir noktadaki ağrıya odaklanması sebebiyle hastaların duydukları ağrı tek bölgedir. Bu durum da kombine ameliyatların avantajlarından biridir.

İyileşme süreci uzun sürüyor mu?

İyileşme süreci hastadan hastaya değişiklik göstermekle birlikte günlük hayatınıza iki veya üçüncü haftadan sonra dönebilirsiniz. Spor yapmak, ağır kaldırmak gibi vücudu zorlayacak faaliyetlere ise yaklaşık üçüncü aydan sonra başlanabilir. İyileşme döneminin ilk dört veya altı haftalık sürecinde karnınız ve memelerinizde şişlik olacaktır. Böyle bir durumda endişelenmenize gerek yoktur, bu durum vücudunuzun verdiği doğal bir tepkidir ve iyileşmenize yardımcı olur. Bu sebeple memeleriniz ve karnınız beklentilerinize göre daha büyük gelecektir fakat bu etki geçici bir etkidir.

Anneleri doğumdan sonra yeniliyor: Mommy Makeover

Op.Dr. Cahit Vural

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