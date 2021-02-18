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18.02.2021 - 18:24 |

Anti Aging (Yaşlanma Karşıtı) Nedir? Anti Aging Uygulamalara Ne Zaman Başlanmalı?

Yaş ilerledikçe ciltte bazı yıpranmalar görülebilmektedir. Herkesin cilt yıpranması birbirinden farklıdır. Çünkü kişilerin genetik yapısı, beslenme şekli ve yaşam şekilleri birbirinden farklıdır. Bu da vücut yapısına yansıyacaktır. Yaşlanmak kimsenin istemediği ama herkesin yaşadığı bir süreçtir. Anti aging uygulamaları ise cildi gençleştirmek için yapılan işlemlerdir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Anti Aging (Yaşlanma Karşıtı) Nedir? Anti Aging Uygulamalara Ne Zaman Başlanmalı?
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 Bu işlemler sayesinde, cildin yaşlanma sürecini geciktirmek mümkün olabilmektedir. Bunun için kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

 Anti Aging (Yaşlanma Karşıtı) Nedir?

 Kişinin kimlik yaşı ile cilt yaşı her zaman aynı olmayabilir. Yaş aldıkça kişilerin cildinde sarkma, matlık, ren tonunda farklılıklar, lekeler ve kırışıklık görülebilir. Yaşanan bu problemler cilde yerleşerek, kalıcı hale gelebilir. Bu dönemde anti aging kremler, uygulamalar devreye girebilir. Tıptaki ilerlemeler ile birlikte anti aging uygulamaları da gelişme ve çeşitlilik göstermektedir.

 Anti aging uygulamalarının yanı sıra, anti aging beslenmede cilt sağlığını korumaya yardımcı olan bir durumdur. Kişinin sağlıklı beslenmesi, spor yapması ve bol su tüketmesi cilt sağlığına olumlu etki yapar. Çevresel faktörler, fazla mimik kullanmak, güneş ışınları, sigara tüketimi, cildin kuru kalması cildin yapısını etkiler.

 Anti aging bakım sırasında hormonların düzenlenmesi, hastalıkların tedavi edilmesi de hedeflenmektedir. Vücut bir bütündür ve tüm yapıların birbiriyle bağlantısı vardır. Bu nedenle pek çok faktör bir arada değerlendirilir. Stresli bir yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam cilt sorunlarını tetikler.

 Anti aging uygulamaları ile hücreler canlandırılır, yaşlanma süreci yavaşlatılır. Anti aging programlarına başlamadan önce, kişinin genel sağlık taraması yaptırması doğru olur. Vitamin değerleri, hormon düzeyleri, vücuttaki mineral değerleri hesaplanır. Ayrıca beslenme şekli ele alınır ve yaşam şekli düzenlenir.

 Anti Aging Yöntemleri

 Yaşlanma karşıtı uygulamalar, birkaç uygulamanın kombine edilmesi ile uygulanabilir. Böylece daha olumlu sonuçlar alınabilir. Yapılabilecek anti aging uygulamaları şunlardır;

Anti aging kremler: Cilt yapısını düzenlemek için anti aging kremler kullanabilirsiniz. Kişinin cilt tipine uygun kremleri düzenli olarak kullanması gerekir.

Kök hücre:Kök hücre uygulaması son yıllarda çok fazla tercih edilen bir uygulamadır. Kök hücreler doku ve organları onarma özelliğine sahiptirler. Kök hücreler yaşlandıkça azalır. Anti aging uygulamalarında dışarıdan desteklenebilir. Yaşlanma ile oluşan etkileri tersine çevirebilir.

Dolgu: Doku hacmini arttırmak amacıyla cilde bazı ürünlerin enjekte edilmesi işlemidir. Bu işlemin, konunun uzmanı olan kişiler tarafında yapılması doğru olacaktır.Yağ dokusu, hyaluronik asit gibi ürünler kullanılır. Bu işlem sırasında yüzdeki çöküklük olan bölgelere hacim kazandırılır. El yüzeyindeki bozulmaya müdahale edilir.

Lazer uygulamaları: Lazer ile anti aging yöntemleri de çok uygulanan yöntemler arasındadır. Cilde lazer ışınları uygulanarak, kolajen üretimi tetiklenir. Cildin tazelenmesi sağlanır. Ayrıca güneş ve yaşlılık lekeleri lazerle tedavi edilebilir.

Anti aging beslenme: Sağlıklı beslenmede anti aging tedavi açısından önem taşır. Şekerli gıdalardan uzak durmak ve lifli gıdalarla beslenmek gerekir. Ayrıca, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye önem verilmelidir. Vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin alınması cildi sağlıklı yapacaktır. Ayrıca bol su tüketmek gerekir.

Anti Aging Uygulamalara Ne Zaman Başlanmalı?

 Anti aging beslenmenin gençlik dönemlerinden itibaren yapılması, cildin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Böylece yaşlanma etkileri daha az ve daha geç görülecektir. Bazı anti aging uygulamalarına çok erken yaşlarda başlamak doğru değildir. Cilt 25 yaş ve sonrası yaşlanma belirtileri göstermeye başlayabilir. Uzman bir hekime danışarak anti aging uygulamaları yaptırılmalıdır.

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