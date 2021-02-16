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16.02.2021 - 13:56 |

Anti Hcv Nedir? Anti Hcv Negatif Ya Da Pozitif Çıkması Ne Anlama Geliyor?

Anti HCV nedir? Anti HCV negatif ya da pozitif çıkması ne anlama geliyor? Anti HCV ne gibi zararları vardır ve bu durumun tedavi yöntemleri nelerdir. Siz de Anti HCV nedir ve çok daha fazla soruya cevapları derledik.

Anti Hcv Nedir? Anti Hcv Negatif Ya Da Pozitif Çıkması Ne Anlama Geliyor?
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Hepatit C, kronik hepatit gibi akut hepatite yol açabilen bir virüs olan HCV'nin neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 

Anti HCV Nedir?

Hepatit C'nin şiddeti değişkendir ve sadece birkaç hafta süren hafif bir formdan, yaşam boyu başlayan ciddi hastalığa kadar değişebilir. Doktorun hepatit C virüsü (HCV) ile kontaminasyon teşhisi koyabilmesi, bir kan testinden yapılan tarama testi sayesinde olur.

Bu test isimsiz ve ücretsiz bir tarama danışmanlığında (CDAG) yapılabilir. Hastanın kan serumunda HCV'ye karşı antikorların varlığını ortaya çıkarır. Bu antikorların kanda görünmesi yavaştır, bazen sekiz haftaya kadar çıkabilir, bu nedenle nasıl bekleyeceğinizi bilmeniz ve şüpheniz varsa muayeneyi tekrarlamanız gerekir. Bu seroloji, hastalıktan iyileştikten sonra bile pozitif kalacaktır. Bu test, virüsün vücutta geçişini doğrular.

Anti HCV Negatif ya da Pozitif Çıkması Ne Anlama Geliyor?

Anti-HCV antikor taraması pozitif olduğunda, virüsün varlığını ararız. Bu, virüsün genetik materyali olan viral RNA'nın (ribonükleik asit) tespit edilmesini içerir. Viral RNA için yapılan bu test birkaç kez negatif çıkarsa, kişinin virüsü kendiliğinden temizlediği ve iyileştiği düşünülebilir. Öte yandan bu test, pozitif ise, kanda hala mevcut olan virüsün üremesini ve hastalığın akut fazından sonra kronik hepatitin devam ettiğini gösterir.

Anti HCV Tedavisi Var mı?

Kronik hepatit C tanısı konulduğunda rutin olarak antiviral tedavi verilmez. Genellikle yönetim, normal bir transaminaz seviyesine sahip kişilerde düzenli izleme ve karaciğerin durumunun biyopsi veya seviyesi olanlarda invazif olmayan yöntemlerden (fibrotest ve fibroscan) biri ile değerlendirilmesinden oluşur. transaminazların oranı yüksektir.

Tedavi endike ise virüsü ortadan kaldırmaya çalışmak için antiviral ilaçların 6-12 ay süreyle alınmasından ibarettir. Tedavi süresi, hepatit C virüsünün alt tipine ve viral yüküne, yani kanda ne kadar virüs bulunduğuna bağlıdır. Bu tedavi iki ilacın kombinasyonundan oluşur: iki terapiden bahsediyoruz. 

Anti HCV ile Yaşamak Nedir?

Bugüne kadar hepatit C virüsüne karşı aşı yoktur, bu nedenle hepatit C virüsü taşıyan herkes, bulaşmadığını bilerek HCV'yi bulaştırmamaya özen göstermelidir. Öte yandan, bulaşıcı olabilen, taşıyıcı olmayan birinden gelen kan ile enfekte olmuş kanın temasıdır.

Bu nedenle, yaralarla temastan kaçınmak ve kişisel tuvalet malzemelerini paylaşmamak gerekir. Düzenli bir partnerle seks yaparken, adet dönemlerinde, uçuk gibi enfeksiyon durumlarında ve genital veya anal lezyonlarda prezervatif kullanılması önerilir.

Ek olarak, hepatit C'nin şiddetlenmesini sınırlamak için, ağırlaştırıcı faktörlerin ortadan kaldırılmasına dikkat edilmelidir. Hepatoloji, karaciğer hastalığıyla ilgilenir. Sindirim organları sindirim sistemi (yemek borusu, mide, bağırsaklar), karaciğer ve pankreastan oluşur. Proktoloji, gastroenterolojinin bir parçası olan mediko-cerrahi bir uzmanlık alanıdır. Daha özel olarak sindirim sisteminin son kısmı olan rektum ve anüs üzerinde çalışıyor. Gastroenteroloji, yönetim genellikle diğer uzmanların tavsiyesini gerektirdiğinden, bir sınır uzmanlığıdır

Tıbbi-teknik bir uzmanlık uygulayan hepato-gastroenterolog, özel muayeneler gerçekleştirir. Hepatit C, gebelik için bir kontrendikasyon değildir. Fetüsün doğurganlığı ve gelişimi hastalıktan etkilenmez.

 Ancak tedavi sırasında gebelikten kaçınılmalıdır. 

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