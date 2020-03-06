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06.03.2020 - 19:05 |

Anti Tg Nedir? Anti Tg Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Guatr rahatsızlıklarının belirlenmesinde birçok test yapılmaktadır. Bu testlerden birisi de Anti TG testidir. Yapılan testlerin belirli bir değerin üzerinde çıkması veya altında çıkması durumunda belirli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Peki, Anti TG nedir? Anti TG kaç olmalıdır? Yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Anti Tg Nedir? Anti Tg Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

 

Anti TG kanda bulunan ve kan testi ile belirlenebilen birçok tiroit hastalıkları hakkında bilgi veren vücut bileşenidir. Fakat Anti TG tek başına anlam taşımaz. Bunun ile birlikte başka testler de uygulanmaktadır.

Anti TG Nedir?

İnsanların vücudunda bağışıklık sistemleri zarar gördüğü zaman tiroglobülin üretimi zarar görür. Bağışıklık sistemi insan vücudundaki sağlıklı hücreleri zararlı olarak görüp onlar ile savaşıp antikor ürettiği zaman bağışıklık sistemi hastalıkları oluşmaya başlar. Böylece bağışıklık sistemi tiroite saldırdığı zaman tiroglobülin zarar görür. Bu sebeple Anti TG testi kandaki tiroglobülin proteinine karşı antikorların ölçülmesi amacıyla yapılan bir testtir.

Bağışıklık sistemi yabancı maddeler veya organik bir madde ile karşılaştığı zaman bu yabancı maddeleri etkisiz hale getirebilmek için antikor üretir. Dolayısıyla bu antikorlar da vücuttaki yabancı maddeleri etkisiz hale getirmek için yardımcı olur. Fakat bazen bağışıklık sistemi vücuttaki sağlıklı hücrelere de saldırıda bulunabilir. Dolayısıyla vücut kendi dokularına karşıda antikor üretmektedir.

Anti TG antikoru da bu antikorlardan birisidir. Bu antikor tiroglobulin proteinine karşı oluşturulmuştur.

Kendi dokularına karşı bağışıklık sisteminin saldırması sonucunda oluşan hastalığa da otoimmün hastalıklar adı verilmektedir.

Anti TG Kaç Olmalıdır?

Anti tiroglobülin testinde normal değer aralığı 116 IU/MD olmalıdır. Fakat bu oran değişik
laboratuvarlarda değişiklik gösterebilir. Anti TG testlerinin yanında Anti TPO testleri de değerlendirilir.
Tek başına yapılar anti TP testi pek bir şey ifade etmez.

Yüksekliğinin ve Düşüklüğünün Nedenleri

Yapılan Anti TG testinin yüksekliği testin pozitif çıkması anlamına gelmektedir. Pozitif çıkması
antitiroglobulin antikorlarının var olduğu anlamına gelir. Yüksekliğinin birçok nedeni bulunmaktadır.
Yükselme nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

- Tiroit kanseri
- Bağışıklık sistemi hastalığı
- Damar hastalıkları
- Graves rahatsızlığı
- Tip 1 diyabet hastalığı
- Pernisiöz anemi
- Otoimmun trioidit
- Yaşlılık

Bunun dışında Anti TG testinin 116 IU/MD değerinin altında olması bireylerin sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir. Bu değerin altında çıkan test sonuçları normal kabul edilir.

Anti TG Hastalığının Görüldüğü Hastalıklar

- Haşimato Hastalığı
- Tiroit Kanserleri
- Graves hastalığı
- De quervain troidi
- Kronik ürtiker
- Subakut troidit
- Lupus hastalığı
- Şeker hastalığı
- İltihaplı romatizma
- Hipertirioidizm
- Pernisiyöz anemi

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