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07.03.2020 - 03:29 |

Anti Tiroglobulin Antikor Nedir? Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bağışıklık sistemi ile doğrudan bağlantısı olan anti tiroglobulin, vücut yapısı konusunda büyük öneme sahiptir. Son dönemlerde hastalıklar açısından en çok merak edilen konular arasında geliyor. Bu yüzden anti tiroglobulin antikor nedir araştırması yapılmaktadır. Ayrıca kaç olmalı? Yüksekliği ve düşüklüğü nedenleri nelerdir? İşte bu konular hakkında bilinmesi gerekenler.

Anti Tiroglobulin Antikor Nedir? Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bağışıklık sisteminde sorun olduğunda tiroglobulin oranı düşer. Bu yüzden anti tiroglobulin antikorlar vücut yapısı için büyük öneme sahiptir. Söz konusu bağışıklık sistemine saldıran antikorlar olduğunda buna önlem alacak unsur olarak öne çıkmaktadır. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığında mutlaka ölçüm için doktora başvurulması büyük öneme sahiptir.

Anti Tiroglobulin Antikor Nedir?

Bağışıklık sistemi vücuttaki sağlıklı hücreleri zararlı görerek buna göre antikor üretir ve saldırır. Yani bağışıklık sistemi tiroglobulin düşüşü ile beraber önemli oranda hastalık belirtisi meydana getirir. Bunlarla savaşa bilmek için ise anti tiroglobulin antikorlar için test yapılmaktadır. Bu testler gerekli değerlerde olup olmadığını anlamak için gerçekleştirilir.

Meydana gelen bazı belirtilerle vücudun düşmesi ve halsiz kalmak, pek çok hastalık veya iltihabın meydana gelmesi gibi durumlardan dolayı mutlaka anti tg test ölçümünün yapılması büyük öneme sahiptir. Buna uygun olarak teşhis üzerinden tedavi yapılabilmekte ve değerler istenilen noktaya getirilmektedir.

Anti Tiroglobulin Antikor Kaç Olmalı?

Anti tiroglobulin belli bir değerin altında olması bağışıklık sisteminin önemli derecede zarar görmesi anlamına gelmektedir. Bu sebepten dolayı sağlıklı bir bireyde belli bir değer yer alır. Yani normal anti tiroglobulin değer aralığı 0-4 IU/ML’dir. Genel olarak bu oran değişik laboratuvarlar üzerinden farklı
birimler dahilinde sunulduğundan dolayı değişkenlik yaratabilmektedir. Genelde ise anti TG testleri anti TPO Testleri ile beraber ele alınmak suretiyle değerlendirilir. Diğer bir ifade ile tek başına anti- tiroglobulin herhangi bir anlam ifade etmemektedir.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Anti tiroglobulin antikor yüksekliği ve düşüklüğü belli başlı bazı nedenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Öncelikle anti tiroglobulin antikor yüksekliği ele almak gerekir;

- Haşitamo hastalığı,
- Damar hastalıkları,
- Graves hastalığı,
- Tip 1 şeker hastalığı,
- Otoimmun tiroid,
- Pernisiyöz anemi,
- Romatoid artrit,

Bu gibi sebeplerden dolayı anti tiroglobulin antikor yüksekliği yaşanabilmektedir.

Peki, anti-tg düşüklüğünün sebebi nedir?

- Tiroid kanseri,
- Tip 1 diyabet,
- Bağışıklık sistemi hastalığı,
- Yaşlanma,
- Pernisiyöz anemi,
- Romatoid artrit,

Bu gibi sebeplerden dolayı anti tg yüksekliği ve düşüklüğü gibi etmenler ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlarda yapılması gereken mutlaka hemen doktora başvurmaktır.

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