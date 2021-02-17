Çoğunlukla alt idrar yollarında oluşan idrar yolu enfeksiyonun çeşitleri kişiden kişiye değişmektedir. Üretrada oluşan enfeksiyon bazı kişilerde böbrek ve mesaneye kadar uzanmaktadır. Mesanede oluşan enfeksiyonlar sistit olarak adlandırılmaktadır. Alt idrar yolu enfeksiyonları ise tedavisi kolay ve zararsız enfeksiyon çeşitlerinden biridir.



Antibiyotiğe Rağmen Geçmeyen İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?



Bakterilerin idrar yollarına ulaşması sonucunda enfeksiyon meydana gelir. İdrar yollarında oluşan enfeksiyon çeşitleri arasında;

● Alt idrar yolları enfeksiyonu

● Mesanede oluşan enfeksiyon

● Böbrek yollarında oluşan enfeksiyon yer almaktadır.



Antibiyotik kullanımına bağlı olarak bu enfeksiyonlar yaklaşık 10 gün içerisinde tedavi edilmektedir. Fakat kullanılan antibiyotiklere rağmen geçmeyen enfeksiyon çeşitleri genellikle daha ağır enfeksiyon olduğunun habercisidir. Üretra içerisine girerek bu bölgeye yerleşen bakteriler için derhal tedavi uygulamaları yapılmalıdır. Geç kalınmış tedavilerde antibiyotik kullanımı bakterilerin temizlenmesi için yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle bol su içme, düzenli antibiyotik kullanma, sık sık idrara çıkma ve bu bölgenin temiz tutulması iyileşme sürecini oldukça etkilemektedir.



Antibiyotikler Enfeksiyon Karşısında Etkisizse Ne Yapılmalı?



Antibiyotikler, vücutta oluşan mikrop ve enfeksiyonları temizlemek için oldukça etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Fakat kimi zaman enfeksiyonlara karşı antibiyotikler pek çok etkili olmamaktadır. Antibiyotik kullanımının geç kalındığı noktalarda idrar yollarında ve mesanede oluşan bakterileri temizlemek zorlaşabilir. Bu nedenle antibiyotiğin etkisiz olduğu idrar yolu enfeksiyonlarında bol su tüketimi ve sık idrara çıkma, enfeksiyonu temizleyecek en etkili yöntemlerden biridir.



İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?



Kış aylarının gelmesi ile birlikte pek çok kişide oluşan idrar yolu enfeksiyonlarının farklı çeşitleri bulunmaktadır. Kişiden kişiye değişen bu enfeksiyonlar mesane, böbrek yolları, idrar yollarında oluşan enfeksiyonlar olarak ayrılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonun belirtileri de genel olarak aşağıdaki gibidir;

● İdrarda yanma ve ağrı hissi

● Mesanede ağrı

● Sık sık idrar yapma isteği

● İdrarı tutmada zorluk

● İdrar yaparken kan gelmesi

● Alt karın bölgesinde ve mesanede oluşan sancı

Böbreklerde oluşan enfeksiyon belirtileri arasında;

● Böbreklerde ağrı

● Ateş

● Halsizlik

● Mide bulantısı ve kusma

● Baş ağrısı

● Yan ağrısı

● İdrar yollarında ağrı en büyük belirtiler arasındadır.

Bu belirtileri yaşayan kişilerin acilen uzmana görünmesi ve tedaviye başlanması önerilmektedir.