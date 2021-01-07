Antidepresan bıraktıktan sonra yan etkileri nasıl geçer? Bu yan etkiler nelerdir?

Nörotransmitter adıyla da bilinen bu ilaçlar birçok kimyasal bileşenden oluşur. Kullanan kişilerin fiziksel ve ruhsal durumu baz alındığında ilacın etkileri herkeste aynı olmayabilir Bununla birlikte antidepresan kullanmayı bıraktıktan sonra görülen yan etkiler de kişiden kişiye farklılık gösterebilir.



Antidepresan hangi hastalıklarda kullanılır?



Antidepresan yazma yetkisi yalnızca uzman psikiyatristlere aittir. Psikologlar gerçekleştirdiği seanslar sonunda gerekli gördüğü takdirde hastasını bir psikiyatriste yönlendirebilir.



Antidepresanların yaygın olarak kullanıldığı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:



-Psikotik majör depresif bozukluk

-Panik atak

-İki uçlu bipolar bozukluk

-Travma sonrası stres

-Melankolik özellikli majör depresyon



Antidepresan bıraktıktan sonra görülen yan etkiler nelerdir?



1-Odaklanma sorunu



En sık görülen yan etkilerden biri odaklanma sorunu ve dikkat eksikliğidir. Bu belirti ortaya çıktığında kişi okuduğu kitaba ya da izlediği filme odaklanmakta dahi zorluk çekebilir.



2-Unutkanlık ve dalgınlık



Antidepresanı bırakanların yaklaşık %60'ında unutkanlık ve dalgınlık belirtileri aynı anda görülür.



3-Asabiyet



Birçok kişide, yoksunluk sendromu olarak adlandırılan bulgular ortaya çıkabilir. Kişi duygularını kontrol etmekte güçlük çekebilir, fevri davranışlar sergileyebilir. Bu süreç genelde bir hafta on gün sürer. Devam ettiği takdirde uzman hekime mutlaka danışılması gerekir.



4-İştahsızlık



Antidepresanı bıraktıktan sonra iştahsızlık ve halsizlik baş gösterebilir. Birey sıkıntılı bir ruh haline bürünür ve çevresine karşı ilgisiz davranır.



5-Baş ağrısı



Yan etkiler sadece psikolojik değildir. En sık gözlemlenen yan etkilerden biri baş ağrısıdır.



Antidepresan bıraktıktan sonra yan etkileri nasıl geçer?



Yan etkileri en aza indirmek için günlük doz yavaş yavaş azaltılarak bırakılmalıdır. Öncesinde mutlaka doktorun görüşünü almakta da fayda var. Bu süreçte onun fikirleri ve yönlendirmeleri son derece yararlı olacaktır.



Sıkıntılı ruh halinden çıkmak için spor ve egzersiz yapılabilir. Bisiklete binmek, yürümek ve koşma kişinin rahatlamasına yardımcı olur. Yeni hobiler edinen kişiler bu süreci çok daha çabuk atlatır.



Psikiyatri uzmanlarına göre antidepresanı bırakan bireyler aile üyeleriyle daha çok vakit geçirmeli ve yakın arkadaşlarla sanatsal etkinliklere katılmalı. Ek olarak beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmeli.